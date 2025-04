Britanski vrhovni sud: Pravna definicija žene isključuje trans žene

Britanski vrhovni sud jednoglasno je presudio da se pojmovi žena i spol u Zakonu o ravnopravnosti iz 2010. godine odnose isključivo na biološki spol, a ne na pravno priznati spol temeljen na rodnom identitetu, izvještava BBC. Kulminacija je to dugotrajne pravne bitke koja bi mogla imati velike implikacije na način na koji se prava temeljena na spolu primjenjuju u Škotskoj, Engleskoj i Walesu.

Presuda je donesena u kontekstu slučaja koji je pred sud iznijela škotska udruga For Women Scotland, koja je pokrenula slučaj protiv škotske vlade, tvrdeći da se zaštita temeljena na spolu treba odnositi samo na ljude koji su rođeni kao žene. Sporno je bilo pitanje može li osoba s rodnim certifikatom, kojim je službeno promijenila spol, imati pristup pravima i zaštitama namijenjenima isključivo ženama. Aktivistička skupina podnijela je niz tužbi zbog definicije žene u škotskom zakonodavstvu, koje, primjerice, propisuje da žene moraju činiti 50 posto članova odbora poduzeća izlistanih na burzi. FWS smatra da bi nevezivanje definicije spola s uobičajenim značenjem moglo imati dalekosežne posljedice za prava ljudi na osnovi spola kao i svakodnevne usluge kao što su toaleti i bolnički odjeli.

Škotska vlada tvrdila je na sudu da transrodne osobe s certifikatom o priznavanju spola (GRC) imaju pravo na istu zaštitu temeljenu na spolu kao biološke žene. Od Vrhovnog suda je zatraženo da odluči o ispravnom tumačenju Zakona o jednakosti iz 2010. koji se primjenjuje u cijeloj Britaniji. Sud je odbacio ideju da se spol može tumačiti kao "potvrđeni spol" (engl. certificated sex) jer bi to, prema riječima suca lorda Hodgea, stvorilo heterogene skupine i narušilo jasnoću Zakona o ravnopravnosti. Dodao je da bi takvo tumačenje bilo nedosljedno i nelogično, budući da Zakon osigurava skupinsku zaštitu na temelju biološkog spola, kao i rodne tranzicije, ali ih tretira kao odvojene kategorije. Presudu na 88 stranica donijeli su suci lord Hodge, lady Rose i lady Simler. "Pojam spola je binaran, osoba je ili muškarac ili žena. Iako riječ biološki nije izričito navedena, smisao i jezik Zakona jasno upućuju na biološke karakteristike koje definiraju spol", obrazložili su.

Sud je ipak upozorio da se ova odluka ne smije tumačiti kao pobjeda jedne društvene skupine nad drugom. Naglašeno je da zakon i dalje pruža zaštitu od diskriminacije transrodnim osobama. - Upozoravamo da se ova presuda ne čita kao trijumf jedne ili više skupina nauštrb drugih, to nije slučaj - rekao je lord Hodge.

Nakon presude, članice i pristaše udruge For Women Scotland slavile su ispred suda pjevajući da su ženska prava ljudska prava, a bilo je i zagrljaja i suza. Jedna od okupljenih nazvala je žene koje su slučaj dovele do Vrhovnog suda junakinjama. – Danas su suci rekli ono u što smo uvijek vjerovali, da su žene zaštićene svojim biološkim spolom. Žene se sada mogu osjećati sigurno, jer će usluge i prostori namijenjeni ženama sada to doista i biti. Neizmjerno smo zahvalni Vrhovnom sudu na ovoj presudi – rekla je suosnivačica udruge Susan Smith nakon presude.

Zaštita od diskriminacije

Ova odluka potencijalno će imati znatne posljedice po primjenu Zakona o ravnopravnosti, posebice u kontekstu odvojenih prostora i usluga namijenjenih isključivo ženama, poput sigurnih kuća, ženskih zatvora i sportskih natjecanja. Time se potvrđuje da se pravna zaštita u tim kontekstima odnosi na osobe ženskog biološkog spola. Zakon o ravnopravnosti pruža zaštitu od diskriminacije na temelju različitih obilježja, uključujući "spol" i "promjenu spola".

Od sudaca Vrhovnog suda u Londonu zatraženo je da odluče što taj zakon podrazumijeva pod "spolom" – znači li to biološki spol ili legalni, "certificirani" spol kako je definiran Zakonom o priznavanju spola iz 2004. godine. Škotska vlada tvrdila je da je zakon iz 2004. bio jasan da dobivanje GRC-a predstavlja promjenu spola "za sve svrhe". For Women Scotland zalagala se za "zdravorazumsko" tumačenje riječi muškarac i žena, govoreći sudu da je spol "nepromjenjivo biološko stanje". Inače, otkako je 2004. u Velikoj Britaniji donesen Zakon o priznanju roda, potvrdu GRC u zemlji su dobile 8464 osobe.

FOTO U ovoj zemlji EU-a minimalac prelazi 2600 eura, evo na kojem mjestu je Hrvatska