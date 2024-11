VIDEO Tomislav Krasnec iz Bruxellesa: Trumpova politika prema Srbiji mogla bi biti zamka za Hrvatsku

Prognoza CNN-a može se smatrati i prvim vjesnikom u gotovo sigurnoj pobjedi Donalda Trumpa na ovim američkim izborima. Do 8 sati ujutro u Hrvatskoj, Trump je osvojio ukupno 266 elektorskih glasova, dok mu za pobjedu treba još samo njih četiri, a demokratkinja Kamala Harris zaostala na 188. Uz to, ranije je već bilo objavljeno i kako su republikanci odnijeli pobjedu nakon četiri godine i u Senatu. Najnovije rezultate i kako će ovaj povijesni preokret utjecati na Europsku uniju, komentira Večernjakov novinar Tomislav Krasnec iz Bruxellesa.

>> Američke izbore iz minute u minutu možete pratiti ovdje

Svi su proglasili pobjedu Trumpa, jesi li to očekivao?

Čujemo sada da je i Pennsylvania njegova, gotovo je. Jesmo li očekivali pobjedu? Pa uvijek smo govorili da je velika šansa da se to dogodi, i nakon atentata smo govorili da je favorit. U kampanji su se događale promjene i sve se vrtjelo oko 50-50 posto šansi i za jednog i za drugog, ali vidimo da Trump ide prema ogromnoj pobjedi. Kampanja koju smo vidjeli, dva pokušaja atentata, Trump je upucan u glavu, Biden je protiv svoje volje morao odstupiti... U ovoj kampanji smo vidjeli svega što bi stalo u 100 godina povijesti, a sada je stalo u svega nekoliko mjeseci. Sada vidimo najveći politički povratak u našim životima. Povratak Trumpa je nešto nevjerojatno, a to tako izgleda po rezultatima.

U kojem trenutku je on po tebi preokrenuo cijelu priču?

Vidimo da je pobijedio na isti način kao i 2016., a to je da je osvojio radničku klasu Amerike. To su i tada govorili neki analitičari, a o tome sam i s pokojnim hrvatskim povjesničarom Ivanom Bancem razgovarao, on je uvijek govorio da je Trump pobijedio jer je osvojio glasove radničke klase. Dok ih demokrati ne osvoje ponovno, oni ga neće pobijediti. Nezadovoljstvo radničke klase samo je naraslo s inflacijom, visokim troškovima života i ta klasa je očito u Trumpu vidjela svog heroja. Drugi aspekt je to da je on na čelu kulta ličnosti - razina strasti, povjerenja i vjere njegovih birača je fascinantna. Neki ga gledaju kao božanstvo.

Je li Kamala Harris učinila nešto krivo?

Krivo je bilo možda i to što je Biden inzistirao da će biti kandidat pa se nisu otvorili unutarstranački izbori u kojima bi se nametnulo više kandidata. Nakon jedne debate koja je bila očajna Biden se povukao pa je Kamala Harris ušla u nemogućim okolnostima. Dignula je te brojke, a svoju je kampanju koncipirala na optimizmu, pozitivi i zabavi, nije to njena osobna karakteristika, već je pokušavala smirivati situaciju, da glasanje ponovno postane zabavno, to sam i čuo nekoliko puta iz njenog stožera. Međutim, kasno noćas za Amerikance je sve tako crno.

U medijima se već piše tko će biti u Trumpovoj vladi?

Jutros u Večernjem listu imamo jednu kolumnu gdje ja ukazujem na nešto što je možda najvažnije za Hrvatsku, a to je kako će američka vanjska politika izgledati na Balkanu i kako će se Trumpova administracija odnositi prema Srbiji. Neću reći da se sve mijenja, iako bismo mogli, ali sve je podložno promjenama. U tim nekim aspektima vanjske politike SAD je tijekom godina bio relativno konzistentan neovisno o predsjedniku, ali ovoga puta sve se može okrenuti naglavačke. Ono što mi trebamo gledati je hoće li SAD mariti za čitavu arhitekturu mira i stabilnosti na Balkanu kao što su marili svi prethodnici. Srbija u tom vakuumu ima priliku povući neki potez koji bi ponovno uspostavio neku hegemoniju Beograda na Balkanu, to je za nas opasno. To bi mogla biti zamka. Nije ni čudo da se u Beogradu već dugo hladio šampanjac na Trumpovu pobjedu. U kolumni ukazujem i na intervju Tuckera Carlsona, kojeg možemo smatrati glasnogovornikom Trumpove Amerike, s američkim političarom srpskog podrijetla Rodom Blagojevićem, u kojem oni potpuno hladno i ignorantski razgovaraju kako je Srbija bila žrtva NATO-ovog i američkog bombardiranja i kako je to jedna od najvećih grešaka Clintona. Uvjereni su da je to Clinton napravio samo kako bi pomogao svojoj ženi Hilary kako bi postala senatorica u New Yorku, gdje ima puno Albanaca. To je jedan potpuno ignorantski pogled na svijet u odnosu na ono što se dogodilo, kao da se genocidi, opsade etnička čišćenja nisu dogodila, već su samo došli zli Clintonovi. U tom intervjuu Blagojević kaže, a bojim se da i Trump dijeli taj pogled, da je Amerika napravila Srbiji isto što je i Rusija Ukrajini. To je potpuno netočno, izokrenuto je, ali njihove birače ostavlja uvjerenima da je to tako. To se tiče i Hrvatske i čitavog našeg susjedstva.

POVEZANI ČLANCI:

Hoće li Trump donijeti stabilnost svijetu?

On tvrdi da hoće, a po euforičnim reakcijama njegovi suradnici vjeruju da dolazi mir. Oni su uvjereni da će zaustaviti rat u Ukrajini - hoće li to biti mir, ili predaja ruskom agresoru, to treba vidjeti. Očito je ovo velika pobjeda Trumpa, iako se još prebrojavaju glasovi. Trump je rekao da će ispregovarati mir do inauguracije. Naznake njegove politike mogu se početi nazirati.

Kako europski dužnosnici reagiraju? Kako bi Europa općenito mogla reagirati?

Pokušat će očuvati jedinstvo EU-a, znajući da će Trump pokušati pojedinačno napraviti neke dogovore, a ne pristupati Europi kao skupini zemalja koje su partneri. Najveći napor već danas će se kretati u tome da će Europljani pokušati očuvati jedinstvo. Prve reakcije ćemo i sami vidjeti, imamo Stephena Nikolu Bartulicu iz redova Domina, a kasnije imamo i Tonina Piculu iz SDP-a. Sutra i prekosutra će se vidjeti i najviši dužnosnici na okupljanju u Budimpešti, što se potpuno poklapa s ovim breaking newsom. Orban je vjerojatno jedan od onih koji jutros otvaraju šampanjac, to je i sam rekao, a naglašavao je i da u slučaju pobjede Trumpa Europa mora mijenjati kurs.

>> FOTO Karijera mu je krenula uz 'tatin poguranac', zarađivao milijarde i doživio bankrote: Dječak plavih očiju opet želi biti prvi čovjek SAD-a