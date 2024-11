Biden neće prisustvovati zabavi potpredsjednice Kamale Harris tijekom izborne noći

Dok će potpredsjednica i demokratska kandidatkinja za predsjednicu Kamala Harris rezultate izbora pratiti na svojoj izbornoj zabavi na Sveučilištu Howard nedaleko od Bijele kuće, još uvijek aktualni predsjednik Joe Biden izbornu će noć provesti u društvu prve dame i višim osobljem Bijele kuće, prenosi The Washington Times.

Posljednjih se tjedana predizborna kampanja Kamale Harris udaljila od predsjednika Bidena. Nije prisustvovao ni njezinom završnom govoru u Ellipseu u Washingtonu. Tada je dodatno uzdrmao situaciju nazivajući pristaše Donalda Trumpa "smećem", što je bila izravna reakcija na komentar komičara koji je na Trumpovu skupu nazvao Portoriko "plutajućim otokom smeća". Ipak, takav je komentar stavio kandidatkinju Harris u nepovoljan položaj.

Biden je u rujnu rekao da će aktivno sudjelovati u kampanji Kamale Harris, no kako se izborna utrka bliži kraju, to se nije ostvarilo. Pojavio se tek na jednom događaju Harrisine predizborne kampanje povodom Praznika rada. Tada je rekao kako će s guvernerom Pennsylvanije Joshom Shapirom otići na "turneju" po državi, no ni to se nije ostvarilo.

Bidenovi komentari ne doprinose boljoj slici Kamale Harris među biračima pa se njezina kampanja tijekom vremena distancirala od sadašnjeg predsjednika.

