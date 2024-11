Tko su Trumpovi birači? 'Naša država dobila je drugu priliku. Zadnje četiri godine su bile teške'

Donald Trump je, sudeći prema dosad prebrojanim glasovima, novi predsjednik SAD-a. Iako se mislilo kako se danima neće znati rezultati izbora, Trump je s lakoćom pobijedio Kamalu Harris i Demokrate, a pobjedu je odnio u ključnim državama poput Pennsylvanije, Sjeverne Karoline i Georgije. Za pobjedu na izborima trebao je prikupiti 270 elektronskih glasova, a u trenutku pisanja ovoga teksta imao ih je već 266. Sam je u govoru predvidio da će ih imati više od 300 na kraju.

Njegovi birači diljem SAD-a su oduševljeni. Jedni se vesele i slave, drugi plaču od sreće jer su to vrlo emotivno doživjeli. Nakon što su američki mediji objavili kako je odnio pobjedu u ključnoj Pennsylvaniji, Trumpovi pristaše su poludjeli.

Sally Shlotter (61) briznula je u plač kada se predikcija pojavila na ekranu ispred nje. - Naša država dobila je drugu priliku. To znači da moja država ima drugu priliku vratiti Boga natrag, to je druga prilika za moju djecu. Kad Trump kaže da je ovo više od političke bitke, to je duhovna bitka, ne može biti precizniji. To je bitka između dobra i zla - kazala je za Sky News. Bila je u društvu Chrysa Harma (73) koji je također svoj glas dao Trumpu. - Ne radim ovo zbog sebe. To znači da moji unuci, moji praunuci mogu imati dobar život - kazao je on.

Sličnog su razmišljanja i republikanski birači u Scottsdaleu u saveznoj državi Arizoni gdje Trump također vodi. Ta država donosi 11 elektora. Denzel Kismayo (30) s obitelji je emigrirao u SAD iz Kenije. Na prošlim je izborima glasovao za Joea Bidena, no sada je podržao Donalda Trumpa jer vjeruje vjeruje da će on poboljšati ekonomiju, sniziti cijene plina i namirnica te da su druge zemlje poštovale SAD pod njegovim vodstvom, piše CNN. Također mu se svidjelo što je Trump preuzeo kaznenu reformu. Jedino s čime se ne slaže je pitanje pobačaja jer smatra da bi žene trebale same donositi tu odluku.

- Zadnje četiri godine bile su teške. Ekonomija je bila užasna. Granice uopće nisu dobro kontrolirane - razlog je zašto je Mary Wepprecht (59) glasovala za Trumpa. Rekla je da poznaje više ljudi koji se sada više ne boje izraziti podršku Trumpu.

Također, Trump vodi među bijelim biračima, a Harris među crnim. Za nju je također većina Hispanaca, ali čini se da je podrška Trumpu porasla za više od 10 bodova u ovoj skupini u usporedbi s 2020. Većina mlađih glasača podržava Harrisa, dok nešto više od polovice sredovječnih birača glasa za Trumpa, pokazuju najnoviji podaci. Dobna skupina starijih od 65 godina ravnomjerno je podijeljena. Gotovo šest od 10 fakultetski obrazovanih birača u podacima reklo je da je glasalo za Harris, dok je sličan udio ljudi bez fakultetske diplome glasao za Trumpa.

