Hrvatska je od 2021. do 2025. ubrzala izvoz visokotehnoloških proizvoda na 8,3%

S izvozom visokotehnoloških proizvoda od 1136 eura po stanovniku Hrvatska znatno zaostaje za tehnološki najrazvijenijim zemljama Europe. Irska izvozi 20,6 puta više visokotehnoloških proizvoda po stanovniku nego Hrvatska, Slovenija 16,7 puta, Nizozemska 11,4 puta, Belgija 8,1 puta, Danska 5,3 puta, a Češka pet puta. No iako smo trenutačno na dnu ljestvice EU, započeli smo proces smanjivanja tehnološkog jaza. Proces tehnološkog napretka i konvergencije prema razvijenim članicama EU za Hrvatsku nema alternativu, tvrdi dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb (EIZ), u svojoj najnovijoj analizi "Europski izvoznici visokotehnoloških proizvoda: Gdje je Hrvatska?". Približavajući se punoj zaposlenosti, Hrvatska si je, tvrdi Buturac, širom otvorila vrata velikog izazova, a to je tehnološki progres koji se ne odnosi samo na gospodarstvo već i na društvo u cjelini. Pritom je za malo, otvoreno gospodarstvo poput hrvatskoga ključni izazov ulaganje u proizvodnju visokotehnoloških proizvoda i plasman tih proizvoda na izvozna tržišta.