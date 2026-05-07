Tomašević mijenja model upravljanja velikim projektima

Jarunski most u Zagrebu, jedan od ključnih prometnih projekata nužnih za funkcioniranje metropole, obećava se gotovo dvadeset godina. Crtale su se trase i predstavljala idejna rješenja, ali most nikada nije došao ni blizu stvarne realizacije. Zato najava zagrebačkog gradonačelnika ima posebnu težinu. Prvi put se ne govori samo o vizualizacijama, nego o konkretnom projektnom natječaju, financijskoj konstrukciji, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i rokovima gradnje.



U Zagrebu se gotovo svaki veliki infrastrukturni projekt pretvara u političku batinu, a puno se rjeđe govori koliko je zapravo teško takve projekte dovesti do realizacije. Mostovi, tramvajske pruge, stadioni i veliki prometni koridori ne nastaju obećanjima pred kamerama. Oni uključuju dozvole, otkupe zemljišta, urbanističke planove, financijske konstrukcije, kreditna zaduženja, europske fondove i koordinaciju više institucija.