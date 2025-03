Usred Zagreba, zajedno s policajcima, trčalo 47 osoba lišenih slobode

Uz sudjelovanje oko 350 trkača svih uzrasnih skupina, na zagrebačkom jezeru Bundek održana je utrka "Yellow Ribbon Run", natjecanje simboličnog karaktera s porukom "Pobijedimo predrasude", u korist senzibiliziranja javnosti kad je riječ o rehabilitaciji i resocijalizaciji osoba s kriminalnom prošlošću. Kako smo saznali od Zvonimira Penića, ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju, među 350 sudionika našlo se i 47 osoba lišenih slobode iz kaznionica iz cijele Hrvatske. I svi oni imali su priliku osjetiti dašak slobode. Dakako, nisu tu sudjelovali počinitelji najtežih kriminalnih djela, ali jesu oni koji su odslužili veći dio kazne ili su možda već i pred izlaskom.

U utrci su sudjelovali i neki bivši zatvorenici, a jedan od njih, čovjek koji servisira automobile, kazao nam je: – Bilo bi dobro da je ovakvih akcija što više. Meni kao bivšem zatvoreniku ovo puno znači, a mogu misliti koliko znači onima koji su u kaznionicama. Ja sam odslužio dvogodišnju kaznu i jako mi je važno da sam dobio novu priliku. To mi je životna opomena, a najjači motiv da to ne ponovim mi je moja osmogodišnja kći. Razgovarali smo mi i s jednim aktualnim zatvorenikom, koji služi kaznu zbog dilanja droge i blizu je izlaska, no ni on ni mi nismo znali da on zapravo ne smije razgovarati za medije pa smo tu priču izbrisali. Ali zapamtili smo njegovu: "Nikad se više neću baviti tim glupostima!" No zato je prema nama bio otvoren ravnatelj zatvorskog sustava Zvonimir Penić, koji je istrčao stazu od 2,5 kilometara.

– Danas imamo puno više osoba lišenih slobode koje trče nego lani u Gospiću, kada ih je bio 20-ak. Osim toga, istovremeno smo imali utrku u Glini i Lepoglavi unutar kaznionice, a ovdje u Zagrebu imali smo zatvorenike koji nisu sigurnosno rizični, koji inače koriste pogodnosti. A ne smijemo zaboraviti ni naše zatvorenice iz Požege, njih je bilo pet-šest.

Dakako, sudjelovati u ovoj utrci nisu mogli počinitelj teških kaznenih djela, ali jesu oni koji već uživaju pogodnosti kao što su odlasci kući vikendom i slično. – Nama je dosta toga propisano zakonom. Ako imate kaznu zatvora do 10 godina, s korištenjem pogodnosti možete tek nakon jedne trećine kazne, ako je od 10 do 20 godina, tek nakon polovine, a sve više od 20 godina, nakon dvije trećine odslužene kazne. Narodski rečeno, to je načelo mrkve i batine. Ako je osoba lišena slobode korektna, ako ima pozitivan utjecaj u zatvoreničkoj zajednici, ako sudjeluje u tretmanskim programima, ako radi i ima obiteljsku podršku, njegova procjena uspješnosti bit će tim viša i samim time dobit će veću razinu pogodnosti. Takvima je i ova utrka svojevrsna podrška.

Prije same utrke porazgovarali smo i s resornim ministrom Damirom Habijanom, koji je između staze od 2500 i 5000 metara izabrao onu dužu. – S obzirom na to da sam u subotu trčao 38 kilometara Traila Dugi otok, ovo mi je rastrčavanje. Meni danas nije bitan moj rezultat, ali jako mi je bitan rezultat ove akcije kojom podižemo svijest građanstva o izazovima rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije osoba lišenih slobode. Jer, svi znamo da se u zatvorskom sustavu nalaze ljudi koji su nečiji očevi, majke, susjedi ili nečija djeca i da će se svi oni sutra vratiti u normalan život, a mi im taj put, iz uvjeta koji nisu lijepi, želimo olakšati. Isto tako želimo i njih osvijestiti o tome što ih čeka po izlasku na slobodu – rekao je Habijan.

Lijepo je bilo vidjeti da se u ovu akciju uključilo i nekoliko sportskih asova, a zacijelo nije slučajno da je riječ baš o sportašima koji su odlazili na svojevrsne tribine u kaznionici Lepoglava. Tamo već godinama odlazi boksač Stjepan Božić, koji je i inicijator tih "usmenih novina" i koji je za ovo animirao brojne sportaše, pa tako i jučer prisutne braću Sinković i Ivicu Kostelića.

Iz Lepoglave su Sinkovićima poručili da još uvijek stoji njihova ponuda da se njihovo olimpijsko zlato proslavi feštom na jezeru Bitoševje. – Osobe lišene slobode po izlasku imaju jako veliku stigmu, a ljudski je svakome dati drugu priliku. Što im društvo više u tome pomogne, to će se njih više normalno integrirati u zajednicu bez ideje da rade išta ilegalno – kazali su uglas Sinkovići, koji su udovoljavali brojnim željama sudionika za zajedničko fotografiranje.

U tom smislu najveća zvijezda priredbe bio je Ivica Kostelić, koji je također došao podržati akciju i koji je dijelio nagrade. O svojoj kajakaškoj pustolovini koju je umalo platio glavom nije htio govoriti, i neće još neko vrijeme, a za ovu akciju je rekao: – Jedan od razloga što sam se ponovno odazvao, a odazivat ću se i u budućnosti, jest što sam bio u Lepoglavi i vidio kako izgleda život iza rešetaka. I zato se nadam da će ova akcija uspjeti senzibilizirati širu javnost za integraciju bivših zatvorenika.