Uskrsnuće života nikad nam nije bilo potrebnije

Kada braća Židovi slave Pashu onda govore o najveličanstvenijim događajima svoje povijesti koji su se dogodili tijekom bijega iz Egipta. Za njih je to bilo iskustvo izlaska iz ropstva u slobodu, iskustvo kolektivnog uskrsnuća. No, okus te večeri je slatko-gorak. Jedan od najsvečanijih dijelova pashalnih obreda je "Pjesma mora" (Izl 15) koja se pjeva po specifičnoj melodiji. U toj se pjesmi Židovi prisjećaju smrti Egipćana čiju je vojsku i konje potopilo more.



Opet kujemo lance ropstva