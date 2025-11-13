USKORO UŽIVO Vlada danas donosi dvije ključne odluke: Na stolu plan za priuštivo stanovanje

Premijer Andrej Plenković okupit će ministre na redovitoj tjednoj sjednici Vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu. Vlada će predstaviti dva važna dokumenta. Jedan je Prijedlog državnog proračuna za 2026. godinu, a drugi Program priuštivog stanovanja. Zakon o priuštivom stanovanju bi trebao do kraja godine ići u javno savjetovanje, a Vlada će na sjednici predstaviti kriterije za bodovanje.FOTO Spektakularni prizori na Biokovu: Aurora borealis zasjala na hrvatskom nebu
