Uskoro u Beču 31. Hrvatski bal. Stižu i predstavnici Osječko-baranjske županije na čelu s Matom Lukićem

Naš tradicionalni 31. Hrvatski bal održati će se u subotu, 10. veljače u bečkom hotelu Arcotel Wimberger”, rekao je za Večernji list Zlatko Šljivić Gale, predsjednik Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (AHZ) u Beču, koja je organizator tog bala.

“Hrvatski je bal najveća kulturna manifestacija Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport, kojom želimo povezati iseljenu i domovinsku Hrvatsku. Zato smo prošle godine na balu počeli s predstavljanjem hrvatskih županija. Ove godine ćemo predstaviti Osječko-baranjsku, a prošle smo godine predstavili Međimursku”, istakao je Šljivić. Napomenuo je kako će ove godine Zajednica na balu pokušati i s gospodarskim povezivanjem, i to Udruge hrvatskih poduzetnika u Austriji s poduzetnicima Osječko-baranjske županije. Dakle, uz zabavu i ples i sklapanje poslova i novih poznanstava, ističe predsjednik AHZ-a.

“Očekujemo više od 300 gostiju iz Beča i Austrije, ali i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među njima brojne predstavnike iz političkog, diplomatskog, gospodarskog, kulturnog i sportskog života navedenih država. Između ostalih, doći će nam i predstavnici iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, predstavnici iz hrvatskog Veleposlanstva u Beču i drugi visoki gosti”, rekao nam je Šljivić. Dodao je kako su pripreme još u tijeku i da će, kao što je već uobičajeno “dotjerivanje” pojedinosti trajati do samog početka bala.

“Bal će otvoriti poznata bečka plesna škola Rueff. Pripremili smo i bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program, kroz koji će voditi austrijsko-hrvatska Olimpijka i plivačka zvijezda Mirna Jukić Berger i poznati hrvatski televizijski voditelj Branko Uvodić. Nastupit će glazbenici iz Osječko-baranjske županije, koju ove godine predstavljamo posjetiteljima Hrvatskog bala. Biti će to pjevač narodne (tamburaške) glazbe Stjepan Jeršek Štef, te sastav Džentlmeni iz Osijeka i Panonica bend iz Vinkovaca”, rekla je za Večernji list predsjednica za kulturu Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport Jadranka Vincek.

“Organizirali smo i vrijednu tombolu za posjetitelje, za koju su nam velikodušni gosti iz Osječko-baranjske županije poklonili vrijedne turističke aranžmane u Parku prirode Kopačkom Ritu, Erdutu, kušanja vina i druge nagrade. Županiji će to biti sjajna promocija, a za dobitnike veselje i uživanje”, napomenula je Vincek. Dodala je kako ima nagrada i iz Međimurske županije, koja se je prošle godine promovirala na Hrvatskom balu u Beču, kao na primjer boravak u toplicama Sveti Martin.

“Počašćeni smo da ćemo ove godine na Balu imati i čelnike dviju hrvatskih županija: Matu Lukića koji je preuzeo mjesto župana s pozicije zamjenika župana Osječko-baranjske županije, nakon što je donedavni župan Ivan Anušić imenovan ministrom obrane i potpredsjednikom u Vladi RH, a tu će biti i nama dragi međimurski župan Matija Posavec sa svojim Međimurcima”, istaknula je Vincek.

Pozvala je sve zainteresirane iz Austrije, Hrvatske i šire, da dođu 10. veljače na Hrvatski bal u Beč. Kako je naglasila ove godine na bal stiže i skupina Hrvata iz daleke Norveške.

Ono, na što je Vincek posebno skrenula pozornost je kako je nepisano pravilo da AHZ Hrvatski bal organizira uvijek zadnji vikend prije Korizme, što je ove godine palo posebno nepovoljno jer u tom tjednu u Austriji školski praznici i mnogi iz Beča odlaze na skijanje i zimski odmor.

“Time ćemo izgubiti negdje oko 100-njak gostiju, što nije malo, pa razmišljamo da sljedeće godine možda bal organiziramo ne u veljači nego u mjesecu travnju”, napomenula je predsjednica AHZ-a Beč.