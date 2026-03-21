Kultni 'Landy' odlazi u mirovinu: 'Nevjerojatno nam je dobro služio, ali sada je vrijeme da ga zamijenimo'

Kulti Land Rover, iz milja zvan "Landy", više neće biti britansko vojno vozilo jer se očekuje da će se postupno povući do 2030. godine. Koristile su ga generacije vojnika, s obzirom na to da je prvi put podržao britanske trupe u Korejskom ratu prije više od 75 godina te sudjelovao u gotovo svakom sukobu od tada. Sada se neki od najvećih svjetskih divova u automobilskoj i obrambenoj industriji natječu se da ponude zamjensko vozilo.

"Land Rover je kultno britansko vozilo. Nevjerojatno nam je dobro služio, ali sada je vrijeme da ga zamijenimo nečim s većim mogućnostima. Ovo je drugačiji tip nabave. Želim da bude bolja vrijednost za porezne obveznike. Želim da bude brže, da ova vozila budu uvedena u uporabu mnogo brže nego dosad", naveo je Luke Pollard, britanski ministar obrane. Početna narudžba bit će za 3000 vozila i vrijedit će oko 900 milijuna funti (oko 1,07 milijardi eura), piše The Telegraph.

Njemačka tvrtka Rheinmetall natječe se sa svojim vozilom "Shadow Wolf", GM Defence i BAE Systems nude "Infantry Squad Vehicle 9" u zajedničkoj ponudi, a sudjeluju i General Dynamics Land Systems, Babcock International... Fering, automobilska tvrtka osnovana 2019. godine, natječe se sa svojim prototipom "Pioneer". To vozilo od 1,6 tona primarno se pokreće električno, s rezervnim spremnikom biodizela, a Fering navodi da ima doseg od gotovo 7000 kilometara. "Možete se voziti od Londona do Istanbula i natrag na jedan spremnik goriva“, rekao je Gareth Reece, glavni komercijalni direktor Feringa.

Vozilo se može opremiti elektroničkim sustavima protiv dronova te djelovati kao mala elektrana, koristeći svoje baterije za punjenje opreme. "Ovo vozilo može se promatrati kao mobilni generator... Može opskrbljivati kuću s tri spavaće sobe oko četiri i pol mjeseca na jedan spremnik plina“, pojasnio je Reece. No, Fering vjerojatno neće moći brzo isporučiti 3000 vozila.

Očekuje se da će zamjensko vozilo ući u službu oko 2028. godine. Početnih 1630 Land Rovera bit će povučeno u nadolazećim mjesecima, a ostatak postupno do 2030. godine. "Bit će poražavajuće oprostiti se od Land Rovera. Bio je izvanredan komad opreme. Ali mislim da su mnogi prilično uzbuđeni zbog modernizacije i novih platformi koje dolaze", komentirao je narednik Kendal Wiltshire (38), instruktor za Land Rover u vojsci.