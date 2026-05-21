'NAŠE MJERE BIT ĆE ŽESTOKE'

Vučić se oglasio oko tijela pronađenog u bačvi: 'Obračunat ćemo se s prljavim policajcima'

Aleksandar Vučić posjetio općinu Aranđelovac u sklopu predizborne kampanje
Velimir Ilić/Hina
21.05.2026.
u 23:03

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak, govoreći o aferi potaknutoj ubojstvom u beogradskom restoranu "27" i uhićenjem šefa beogradske policije i svog nekadašnjeg savjetnika Veselina Milića, da će se država obračunati "s prljavim policajcima". 

Beogradsko Više javno tužilaštvo prethodno je priopćilo da je u četvrtak na teritoriju općine Inđija otkopana bačva u kojoj bi, kako se vjeruje, mogli biti posmrtni ostaci Aleksandra Nešovića ubijenog 12. svibnja u beogradskom restoranu "27", nakon čega je uhićen šef beogradske policije i još 10 osoba u aferi koja posljednjih dana doseže visoku političku razinu.

Vučić je u četvrtak navečer u intervjuu za Radio-televiziju Srbije rekao kako se s vjerojatnošću od 99,9 posto može pretpostaviti da je u toj bačvi nađeno tijelo ubijenog Nešovića, ali da još predstoji DNK vještačenje.

Načelnik Policijske uprave Beograda Veselin Milić i nekadašnji Vučićev savjetnik za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala uhićen je 15. svibnja. Sud mu je odredio 30 dana pritvora zbog, kako je tada pravno kvalificirano, više kaznenih djela kako bi "prikrio pokušaj ubojstva" i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića Baje 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova.

Nitko nije iznad zakona i jači od države, rekao je večeras Vučić u intervjuu, istaknuvši kako ne može potvrditi da je Nešović "ubijen u prisustvu i suučesništvu" šefa beogradske policije. Obračunat ćemo se sa prljavim policajcima, najavio je Vučić, ustvrdivši da su u ovom slučaju "uhićeni svi akteri" i da se istraga "provodi bez zataškavanja".

On je ubojstvo i način na koji je skriveno tijelo nazvao "zastrašujućim", ocijenivši da su to "radili monstrumi, a ne ljudi", jer ubijeni "nije ni akademik, niti netko bez dosjea, ali je zastrašujući način na koji je stradao". "Naša reakcija na ovo bit će najžešća moguća i pokazat ćemo svima pošteno lice policije...  Nećemo tajkunsku policiju... to je njih 2-3 posto i cijeli grad zna da su to prljavi policajci. Naše mjere bit će žestoke", naglasio je Vučić.

On je, govoreći ranije o aferi, izjavio da je to "iznimno težak slučaj" za državu i tada najavio donošenje zakona i sankcioniranje dužnosnika policije ili vojske koji štite kriminalce i tajkune. Na čelu beogradske policije uhićeni Veselin Milić bio je u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije. Nakon otkrivanja afere hitno je smijenjen 15. svibnja. U istrazi je, osim Milića, uhićeno još 10 osoba, među kojima su i četiri policajaca. 
Srbija Bačva tijelo Aleksandar Vučić

