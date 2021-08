Uragan Ida, najjači od 1850., opasno se približava Louisiani, sve službe pozivaju na hitnu evakuaciju

Uragan Ida opasno se približava američkoj državi Louisiani, koju bi trebao pogoditi pred kraj dana nakon što se počeo udaljavati od kubanske obale, piše BBC. Predviđa se da bi uragan Ida trebao pogoditi snagom "velikog i krajnje opasnog uragana".

"Stanovnici Louisiane imaju vremena do noći da se pripreme za uragan Idu", preporučio je guverner te južne države John Bel Edwards i upozorio na "teške posljedice". Upozorenja puštaju i mediji diljem države.

Flooding is always a problem in the southern Parishes of Louisiana. The eastern side of hurricanes typically is where you will experience increased flooding potential that includes Baton Rouge and New Orleans and all perished in between. 🙏🏾#HurricaneIda pic.twitter.com/oFVuaQlcl8