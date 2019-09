Umjesto da prosvjeduju, bajkeri slave jer su dobili ono što su tražili

Više od 4000 motociklista jučer je trebalo spustiti gas na svojim motociklima i tako u obliku prosvjeda usporiti promet prema naplatnim kućicama u Lučkom, graničnim prijelazima sa Slovenijom Rupa, Kaštel i Plovanija, na Krčkom mostu te u trajektnim pristaništima u Korčuli, Splitu, Zadru, Rabu i Pagu. To se ipak nije dogodilo, i to zbog dobrog razloga. Ministarstvo prometa, naime, samo dan prije odlučilo je popustiti i udovoljiti gotovo svim njihovim zahtjevima.

Ceste će postati sigurnije...

– Ja sam danas sretan čovjek, sretan i ponosan što iza sebe imam ljude koji imaju hrabrosti, volje, upornosti i vjere u mene – javno je objavio predsjednik Udruge “Karavana za život - bajkeri na cesti”, prije nego što je priopćio da je isto popodne dobio “službeni i obvezujući” dopis iz Ministarstva u kojem stoji da prihvaćaju njihove prijedloge i kreću u hitnu realizaciju.

A prijedloga je bilo mnogo, od kojih su najvažniji oni vezani uz sigurnost motociklista u prometu. Hrvatske su prometnice, naglašavaju bajkeri, opasne i neprilagođene za njih, pa su zato zatražili da se na njima postave zaštitne ograde. Na onima koje su posebno zahtjevne, žele da se postave i posebne ploče koja na to upozoravaju. Bajkeri su također zatražili da se na cestama koriste protuklizne boje koje sprečavaju proklizavanje guma kao i da se bitumenski ispuni na cestama posipaju kvarcnim pijeskom kako bi motociklisti mogli voziti bez straha od krivudanja i proklizavanja.

Ministarstvo je očigledno zaključilo da su ti zahtjevi sasvim razumni jer je u dopisu Udruzi “Karavana za život” napisalo da će učiniti sve da se to ostvari, i to što brže. Dalo je, kažu, privremenu suglasnost da se izrade obavijesne ploče s natpisom “Zahtjevna dionica za motocikliste” koje će najkasnije do sredine rujna postaviti na ceste DC8, DC32 i DC66, odnosno na Jadransku magistralu, cestu koja spaja granični prijelaz Prezid s Delnicama, te onu koja se pruža istočnom obalom Istre do Pule. Motociklisti će dobiti i zaštitnu ogradu, i to nakon što se izradi projektna dokumentacija za implementaciju konkretnih mjera, koju provode Hrvatske ceste. Ograde će se postaviti na Jadransku magistralu, a Ministarstvo će također naložiti HC-u da ih postavi i na ceste DC32 i DC66.

– Očekujemo da će provedba projekta na terenu, ugradnja prometne signalizacije i opreme biti realizirana do svibnja sljedeće godine – stoji u dopisu.

A što se tiče postavljanja posebnih boja i ispuna, Ministarstvo i to namjerava učiniti, nakon što se obave potrebna stručna ispitivanja i usklađivanja sa zakonskim propisima, no najkasnije do veljače 2020. godine.

Cestarine ostaju iste

Drugi zahtjevi koje su bajkeri imali ticali su smanjenja cestarine i prestanka prakse poskupljenja cestarine za vrijeme turističke sezone, no Ministarstvo prometa tu je ipak podvuklo crtu. Bajkeri, kažu, ionako plaćaju 40 posto manju cestarinu nego vozači automobila, a kad se doda popust na ENC, to je još 20 posto dolje, pa ne vide razlog za dodatno smanjenje.

– A što se tiče sezonskog sniženja cestarina, ta praksa ne primjenjuje se samo na motocikle, nego i na vozila 1. i 2. skupine – kažu u Ministarstvu.