Umalo izletila gola iz kuće, prestravila ju demonska časna sestra na prozoru

Svi su barem jednom u životu imali trenutak kad su se prestrašili. Korisnica Twittera pod imenom @august_reigns otkrila je trenutak kad se toliko prestrašila da je umalo istrčala iz kuće gola. Naime, ona se spremala za mirnu večer pred televizorom kad je na prozoru vidjela lice iz horora kako ju gleda. Nju je promatralo lice 'demonske' časne sestre.

Prestrašila se kao nikad do sada i počela bježati kad je shvatila o čemu je ustvari riječ. Časna sestra koja ju je gledala zapravo je bila odraz slike s TV-a na kojem je bio film 'A Nun's Curse' iz 2019. godine.

Kaže da se nikad nije tako uplašila.

- Skoro sam ostavila cijelu obitelj u ovoj kući, gola i sve - napisala je uz fotografiju koju je objavila.

I almost left my whole family in this house 🤣 naked & all 😭😭 pic.twitter.com/kLILX9xaZ4