Ulazak u Hrvatsku: Priznat ćemo mađarsku potvrdu o cijepljenju

Hrvatska je zaprimila mađarski prijedlog o međusobnom priznavanju potvrda o cijepljenju i sad ga se proučava te će se na njega odgovoriti, najvjerojatnije potvrdno. No već sada Mađari – kao i drugi – i bez formalnih razmjena i dogovora mogu ulaziti u Hrvatsku s potvrdom o cijepljenju dvjema dozama i periodom od 10-ak dana nakon druge doze, bez obzira na to je li cjepivo odobreno od Europske agencije za lijekove ili nije.

– Htjeli bismo s njima postići razumijevanje o tome da međusobno priznajemo potvrde o cijepljenju, što znači da bi one bile samo dokaz o ispunjenu uvjeta koja svaka od naših država traži za ulazak. Svjesni smo da se Mađarskoj cijepi i cjepivima koja nisu odobrena od strane EMA-e, onim kineskim i ruskim. Međutim, u tome ne vidimo neku poteškoći budući da samo Uredba o digitalnim zelenim potvrdama, o čijem tekstu se još raspravlja i koja bi trebala bi biti usvojena i stupiti na snagu u lipnju ostavlja mogućnost državama članicama da međusobno priznaju i one potvrde o cijepljenjima koje su odobrene u nekoj državi članici, a nisu odobrene od same EME – kažu iz MVEP-a.

Epidemiološki sigurni

Što se tiče ulaska u Hrvatsku, za nas je mjerodavna odluka našeg Stožera koja kaže da već sada prihvaćamo potvrde o cjepivu, pri čemu naša odluka traži da osoba primi dvije doze i da prođe deset dana od druge doze, dodaju.

– S obzirom na to da smo turistička zemlja i smatramo da svako cjepivo koje je odobreno na području EU ispunjava tražene standarde i pruža određenu, iako ograničenu, zaštitu od širenja. To je nešto o čemu znanstvenici još raspravljaju i uvijek će se režim ulaska u neku državu temeljiti na novim znanstvenim spoznajama – dodaju. Još ostaje usuglasiti nijanse i elemente dogovora, jer Hrvatska želi dogovor koji će biti u potpunosti skladu s našim stavom o tome da treba omogućiti ulazak u Hrvatsku samo osobama za koje procjenjuje da su epidemiološki sigurne za ulazak. Ovakva mađarska inicijativa, posebice prema državama EU, u pozadini vjerojatno ima želju osigurati da i nakon donošenja Uredbe o digitalnim zelenim potvrdama, druge članice iskoriste mogućnost i priznaju potvrde o cjepivima koje još nije odobrila EMA.

Mađarski premijer Viktor Orbán ne vjeruje da će zelena digitalna potvrda – europski certifikat za cijepljenje, negativno testirane ili one koji su preboljeli COVID-19 – biti spremna za uvođenje još “nekoliko tjedana, možda i mjeseci” pa je naložio svom šefu diplomacije da sa susjednim zemljama ispregovara da priznaju nacionalnu, mađarsku potvrdu o cijepljenju.

Sporazum sa Srbijom

Bez takve nacionalne potvrde, primjerice, Mađari neće moći odsjedati u hotelima u svojoj zemlji, koji se sada otvaraju s popuštanjem lockdowna. Orbána ne brine moguća diskriminatornost takvih poteza jer, kako je rekao u intervjuu za Radio Kossuth: “budući da sada među punoljetnim stanovništvom imamo više zaštićenih (cjepivom, op.a.) nego nezaštićenih, moramo se pobrinuti za većinu, prije nego za manjinu, tako da je ispravno stavljati velik naglasak na potvrde o imunitetu”.

– Postigli smo sporazume s dvije zemlje. Crnom Gorom, koja ima morsku obalu, i sa Srbijom. Pregovaramo i s drugim zemljama, najprije s našim susjedima, a onda s ostalim. Tako da ćete moći ići bilo kamo s mađarskom potvrdom o imunitetu – rekao je premijer Orbán u radijskom intervjuu u petak. – S kojim god cjepivom da su cijepljeni, Mađari će moći putovati ako to žele – dodao je Orbán. Posebno je naglasio i kinesko cjepivo, koje je on osobno primio, kao cjepivo koje će priznavati i sve te zemlje s kojima Mađari pregovaraju.

VIDEO U Virovitici počelo prvo hrvatsko drive-in cijepljenje