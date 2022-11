Ulaskom u Schengen Hrvati mogu odbaciti kompleks građana drugog reda

Od svih europskih blagodati svaki hrvatski građanin najprije će osjetiti promjenu koju je izglasao Europski parlament da od Nove godine može nesmetano prelaziti granice i kretati se Europom bez ograničenja. Mjera slobodnoga kretanja odnosi se doslovno na svakoga državljanina Hrvatske koji barem jednom putuje u drugu europsku zemlju. Oko te mjere vlada plebiscit. Ulaskom u EU Hrvatska je dobila veliko tržište i izdašnu financijsku pomoć da smanji razliku u razvijenosti; da nije imala takve prednosti, pitanje je gdje bi danas bila. Učlanjenjem u NATO Hrvati ne moraju drhtati svaki put kad se u susjedstvu održavaju manevri; da nema takvo zaleđe, Ukrajina bi bila još bliže. Skorim uvođenjem eura Hrvatska integraciju u Europu diže za jedan stupanj; bez toga koraka, kaskala bi za monetarnom stabilnošću većine europskih zemalja.

Ni jedna nova situacija nije za Hrvatsku čistija od ulaska u zonu slobodnoga kretanja. Svakoj članici Unija uzima dio suvereniteta; za neke političke senzibilitete to je prevelika žrtva. NATO je vojna organizacija; za pacifiste je to opasan savez. Euro je istisnuo i marku i franak; ljubitelji kune bi svoju valutu. Svakom se koraku nešto moglo prigovoriti; ni jedan građanin ne može ništa reći protiv toga da lakše prelazi granicu kad putuje iz države u državu.

Da bi izborila to pravo, Hrvatska je morala položiti mnoge ispite zrelosti. Hrvatska je dobila priznanje, ali prije svega odgovornost što su joj članice EU, plus Švicarska i Norveška, povjerile da čuva europske granice. I na ovaj način istaknuta je kao lider u regiji. U vremenu masovnih socijalnih i političkih kretanja stanovništva to je velika obveza i velik zadatak za novu članicu. Iako će biti na isturenom položaju, neće biti sama; sa Slovenijom, Mađarskom i Italijom granice će dijeliti i spajati države istoga režima; prema BiH, Srbiji i Crnoj Gori Hrvatska će raditi za sve članice šengenske zone. Kako će se u svakodnevnom radu kombinirati obveze efikasnosti s obvezom fleksibilnosti, to je stvar sistema koji je, treba pretpostaviti, dobro pripremljen i uigran.

Za turističku zemlju hrvatskoga formata svako olakšanje graničnoga protokola djeluje kao bonus. Politički, Hrvatska se legitimira pred europskom javnošću kao država koja je sposobna preuzeti teret ne samo redovnih kretanja nego i (ne)planiranih migracija. A na psihološkome planu Hrvati mogu odbaciti kompleks građana drugoga reda. Sad su priznati za prave Europljane, ako se tako osjećaju.