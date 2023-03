Sve o skupocjenom Mercedesu koji je ukraden umirovljeniku: Vrijedi od 200 do 300 tisuća eura

Mercedes-AMG GT R Roadster, ukraden sredinom veljače iz garaže 81-godišnjaka iz Zagreba, sudeći po fotografijama jedan je od ukupno 750 proizvedenih primjeraka. Roadster je 2020. modelske godine (što znači da se proizvodi od kraja 2019.). U limitiranoj seriji proizveden je na temelju Coupea koji je od ranije bio na tržištu, a tada mu je, kao novom, cijena bila oko 180.000 eura plus državna davanja.

Mercedes-AMG GT R Roadster pokreće 4,0-litarski biturbo V8 motor uparen sa 7-stupanjskim 7G-DCT automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Ovaj benzinski stroj razvija čak 585 KS pri 6250 o/min, a impresivan je i najveći okretni moment od 700 Nm raspoloživ već od 1900 pa do 5500 okretaja. Ove brojke rezultiraju strelovitim ubrzanjima pa Roadster iz mirovanja do stotke pojuri za samo 3,6 sekundi. Iako ga vozač u Hrvatskoj legalno nema gdje potjerati do maksimalnih 317 km/h, vrijedi spomenuti i taj brzinski limit.

Koliko danas vrijedi takav automobil, teško je reći jer cijena rabljenog vozila ovisi o puno faktora (stanju, kilometraži…) i dosta varira. Rekli bismo da bi za njega vlasnik mogao dobiti od 200 do 300 tisuća eura, tim više što se u ovom trenutku u Zagrebu na prodaju po cijeni od 299.000 eura nudi Mercedes-AMG GT R Coupe iz 2019., dakle model na temelju kojega je nastao ovaj Roadster. U Njemačkoj su trenutačno na prodaju (barem) dva primjerka Roadstera. S njihovim PDV-om i bez trošarine, jedan stoji 117.929 eura, a drugi 248.430 eura. Skuplji je dvosjed prešao 2667 kilometara. Prvi je put registriran u prosincu 2019. godine - dakle, to bi trebala biti ista generacija modela kao i ovaj nestao iz zagrebačke garaže - te je pod garancijom do 2025. godine. Navodi se da je bio garažiran i uvijek ručno pran. Jeftiniji ima 20.500 prevaljenih kilometara i manje konjskih snaga - 476 u usporedbi s 585 konja kod skupljega. Također je i stariji, prvi put registriran u travnju 2018.

S našim davanjima ovaj skuplji (noviji, snažniji, očuvaniji i s manje prijeđenih kilometara) išao bi do ranije navedenih 300.000 eura. No, to vrijedi za legalne kanale prodaje. Ukradeni automobil ne može postići takvu cijenu. Zapravo je veliko pitanje tko bi se i zašto uopće upustio u krađu ovakvog primjerka. Kako doznajemo, dovezen je iz Švicarske i vjerojatno je jedini takav u Hrvatskoj. Preupečatljiv je pa ga je nemoguće prodati u komadu, a tako rijedak i skup automobil nitko neće kupiti ni za dijelove. Kolekcionari skupih automobila to ne rade. Brojeve na njemu nemoguće je prekucati jer je takav tehnološki napredan automobil pun brojeva i kodova. Ne mogu se svi poništiti. Također, pitanje je kako je ukraden jer je u taj automobil bez ključa gotovo nemoguće ući. U svakom slučaju, iza ovog Mercedesa nije ostala samo prazna garaža, već i puno pitanja.

