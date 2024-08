Ukrajinska ofenziva u Kursku izaziva paniku na internetu, ruska političarka naredila: 'Koristite tepih bombardiranje'

Ukrajinska zračne snage, prema izvještajima, uspjele su tijekom napada na ruske položaje u Kurskoj oblasti odsjeći i opkoliti rusku vojnu formaciju. Ova informacija, koja je odmah izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama, potječe od ruskog propagandista Jurija Podoljaka. Iako propagandisti nisu poznati po pouzdanosti, analitičar Forbesa David Axe ističe da je važno obratiti pažnju kada čak i ruski izvori prenose loše vijesti o vlastitim snagama.

Podoljak je u utorak priznao da nedavne promjene na fronti u Kursku "ne idu nam u prilog". Prema dostupnim informacijama, postoji i potvrda da se 95. zračno-jurišna brigada nalazi u Malya Loknyi. Ukrajinska bespilotna letjelica snimila je jedno od njemačkih borbenih vozila Marder, koje koristi brigada, kako puca na ruske položaje u selu. Ukrajinske snage također tvrde da su ruske trupe pretrpjele velike gubitke u ljudstvu, tehnici i resursima.

Marder BMP firing during the assault on the settlement of Mala Loknya, Suzhan district, Kursk region.https://t.co/SOP6aysw8Z

51.328121, 35.234963@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/g1Pky96krT — atomic funk (@AF_LABS1) August 20, 2024

No, to ne znači nužno da je ruska 18. motostreljačka divizija potpuno opkoljena. Encirkulacija snaga na bojnom polju može biti izuzetno opasna za okružene postrojbe, ali za napadače predstavlja težak zadatak jer prvo moraju probiti neprijateljske linije, a zatim brzo zatvoriti krug. Kako piše Forbes, istinska opkoljavanja rijetka su u dosadašnjem 29-mjesečnom sukobu između Rusije i Ukrajine. Često okružene postrojbe uspiju pobjeći prije nego što neprijatelj uspije dovršiti okruženje.

VEZANI ČLANCI:

Tako su, primjerice, dva bataljuna ukrajinske 31. mehanizirane brigade, opkoljena u blizini Prohresa u istočnoj Ukrajini, uspjela probojom izbjeći uništenje u srpnju. Umjesto da čekaju spas, odlučili su se boriti i koordiniranim djelovanjem artiljerije i zračnih snaga izvukli su se iz opkoljavanja.

Podoljak, pak, vjeruje da bi situacija u Malya Loknyi mogla biti razriješena do srijede. "Bitka je izuzetno teška", izjavio je. "Naša avijacija, artiljerija i bespilotne letjelice aktivno djeluju, ali to još nije odbilo neprijatelja". Ruska političarka Natalija Narotčnickaja, bivša zastupnica Državne dume, otišla je korak dalje, pozivajući na "tepih-bombardiranje" Kurske oblasti. U emisiji na ruskom državnom kanalu Rusija 1 izjavila je da bi "ukrajinske snage trebale biti okružene i uništene" te je naglasila kako očekuje masovne zračne udare na to područje, prenosi Newsweek.

Ukrajinska ofenziva u Kurskoj oblasti već je rezultirala zauzimanjem 1250 četvornih kilometara teritorija i 92 naselja, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski . To je prvi put od Drugog svjetskog rata da su strane snage zauzele ruski teritorij, a prema procjenama, ukrajinska vojska osigurala je više teritorija u Kursku nego što je Rusija uspjela zauzeti u Ukrajini u ovoj godini.

>>> VIDEO Ukrajinski napadi na Kursku oblast