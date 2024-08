Ukrajina uništila ruski raketni sustav S-300: 'Doletio projektil, raznio protuzračnu obranu'

Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći izvela napad na sustav protuzračne obrane S-300 smješten u južnoj ruskoj regiji Rostov. Prema izvješću Glavnog stožera Kijeva, napad se dogodio u blizini naselja Novošahtinsk, a S-300 sustavi korišteni su za napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini, prenosi Reuters. "Promatrane su eksplozije na određenim ciljnim točkama," stoji u priopćenju. "Točnost napada se procjenjuje."

Guverner Rostova Vasilij Golubev izjavio je da su snage protuzračne obrane uništile projektil ispaljen iz Ukrajine, no rusko ministarstvo obrane nije spomenulo ovaj incident u svom dnevnom izvješću o uništenom zračnom oružju. "Doletio projektil, raznio protuzračnu obranu", objavio je na Twitteru komentar ljudi iz videa Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

The strike of Ukrainian Defense Forces on an S-300 air defense position near Novoshakhtinsk, Rostov region of Russia - Ukrainian General Staff.



"A missile flew in, blew up the air defense," people in the video say. pic.twitter.com/7BYm9X9CJ6