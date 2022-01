Ukrajini pristigla druga pošiljka vojne pomoći iz SAD-a: 'I to nije kraj'

Ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov u nedjelju je rekao da je u zemlju stigla druga pošiljka oružja iz SAD-a kao dio obrambene pomoći u vrijednosti od 200 milijuna dolara.

Washington je rekao da će nastaviti podržavati Ukrajinu uslijed zabrinutosti u Kijevu i među njegovim zapadnim saveznicima zbog desetaka tisuća ruskih vojnika koji se nalaze uz ukrajinsku granicu. Rusija niječe da planira vojnu ofenzivu.

"Druga ptica u Kijevu! Više od 80 tona oružja da ojača ukrajinske obrambene sposobnosti od naših prijatelja u SAD-u! I ovo nije kraj", napisao je Reznikov na Twitteru.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds