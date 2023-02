Ukrajinci presretni posjetom Bidena: 'Nisam mislila da će doći. Sada vidi koliko nam je teško'

Brojni ukrajinski građani okupili su se u centru Kijeva nakon što su doznali kako je grad po prvi puta od invazije posjetio američki predsjednik Joe Biden. Američki se predsjednik sastao sa Zelenskim na kojem je dogovoren novi paket pomoći, a potom se vratio u Poljsku gdje boravi iduća dva dana.

Ukrajinci s kojima je razgovarao BBC poručili su kako je posjet Bidena bio ''važan znak za cijeli svijet''.

- Meni kao običnoj građanki ovo je jako uzbudljivo - poručila je 26-godišnja Oleksandra Solovjova.

- Rusiji ovo pokazuje da nas SAD podržava i da će nas nastaviti podržavati sankcijama i vojnom opremom - dodala je.

Inače, Rusija je bila upoznata s putovanjem Joea Bidena u Ukrajinu, što je potvrdio i američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Naveo je kako se na putovanju radilo nekoliko mjeseci, a u petak je donesena odluka, dok je Rusija bila obaviještena nekoliko sati prije polaska na put.

Billboards on the streets of Warsaw on the eve of Joe Biden's visit. pic.twitter.com/pIzTINWwk4