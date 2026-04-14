Ukrajina po prvi put osvojila položaj bez vojnika: 'Sustav štiti najopasnija područja potpuno sam, ovo spašava živote'

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska vojska zauzela ruski položaj koristeći isključivo kopnene robotske sustave i bespilotne letjelice. 'Po prvi put u povijesti ovog rata, neprijateljski položaj zauzet je isključivo besposadnim platformama - kopnenim sustavima i dronovima', rekao je Zelenski u ponedjeljak, javlja Politico.
'Okupatori su se predali, a operacija je provedena bez pješaštva i bez gubitaka na našoj strani', dodao je. Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci intenzivno povećava upotrebu kopnenih robotskih sustava, kojima se trenutno upravlja na daljinu, kako bi izvodili različite operacije i izvlačili ranjene vojnike iz zona visokog rizika, gdje bi timovi za evakuaciju mogli biti uništeni dronovima.
U siječnju je ukrajinski kopneni robot Droid TW-7.62, opremljen elementima umjetne inteligencije za autonomno otkrivanje, zahvaćanje i praćenje ciljeva, zarobio trojicu ruskih vojnika, priopćio je ukrajinski proizvođač obrambene opreme Devdroid. Zelenski je istaknuo da su u prva tri mjeseca 2026. godine kopneni robotski sustavi izveli više od 22.000 misija na prvoj liniji bojišnice u Ukrajini. 'Drugim riječima, životi su spašeni više od 22.000 puta jer je robot odlazio u najopasnija područja umjesto vojnika. Riječ je o visokoj tehnologiji koja štiti najvišu vrijednost - ljudski život', zaključio je Zelenski.
koko u parizu, ili družba pere kvržice, ne znam što sad prvo čitati... kakvu partizansku priču o hrabrosti boška buhe? jer ovo je u tom rangu. radije nek pojasne zašto im svaki dan nestane neko naselje oko sumija i harkova. zašto imaju sve više ubijenih lovaca na ljude, zašto im je prošle godine iz vojske pobjeglo 215.000 ljudi, a ove već više od 60.000. unatoč silnoj medijskoj harangi, hvalisanju, najveći uspjesi su im udari dronovima na ruske naftne terminale, i to preko nato članica, što bi moglo, vjerojatno i bude, imalo ruski odgovor. na bojištu jedni drugima na kartama prefarbavaju 'osvojena' područja. vrhunac rata dolazi ovog ljeta, biti ili ne biti za obje strane. nakon toga više neće nitko biti spreman za nastavak. zapad nema novca za financiranje ukrajinaca više, a u rusiji putin nema više tako komotnu situaciju kao do sada, predugo to traje. 120.000 km2, sasvim dovoljno da proglašenje pobjede. iskustvo koje je ruska vojska stekla neprocjenjivo, a ukrajinu čeka teško poratno vrijeme, trebat će ljudima pojasniti zašto ih se hvatalo, a neke čuvalo za sjeme, tko će koji položaj dohvatiti. tu je najveći ruski uspjeh, uništenje ukrajine kao države, jer će regije tražiti povratak svoje autonomije, financija.