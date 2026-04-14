Ukrajina po prvi put osvojila položaj bez vojnika: 'Sustav štiti najopasnija područja potpuno sam, ovo spašava živote'

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska vojska zauzela ruski položaj koristeći isključivo kopnene robotske sustave i bespilotne letjelice. 'Po prvi put u povijesti ovog rata, neprijateljski položaj zauzet je isključivo besposadnim platformama - kopnenim sustavima i dronovima', rekao je Zelenski u ponedjeljak, javlja Politico.

'Okupatori su se predali, a operacija je provedena bez pješaštva i bez gubitaka na našoj strani', dodao je. Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci intenzivno povećava upotrebu kopnenih robotskih sustava, kojima se trenutno upravlja na daljinu, kako bi izvodili različite operacije i izvlačili ranjene vojnike iz zona visokog rizika, gdje bi timovi za evakuaciju mogli biti uništeni dronovima.

U siječnju je ukrajinski kopneni robot Droid TW-7.62, opremljen elementima umjetne inteligencije za autonomno otkrivanje, zahvaćanje i praćenje ciljeva, zarobio trojicu ruskih vojnika, priopćio je ukrajinski proizvođač obrambene opreme Devdroid. Zelenski je istaknuo da su u prva tri mjeseca 2026. godine kopneni robotski sustavi izveli više od 22.000 misija na prvoj liniji bojišnice u Ukrajini. 'Drugim riječima, životi su spašeni više od 22.000 puta jer je robot odlazio u najopasnija područja umjesto vojnika. Riječ je o visokoj tehnologiji koja štiti najvišu vrijednost - ljudski život', zaključio je Zelenski.