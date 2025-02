UGP traži drastično kraća bolovanja na teret poslodavca: 'Plaćamo puno više dana od drugih država EU'

Poduzetnici u Hrvatskoj već godinama upozoravaju na visoke poreze, koji direktno smanjuju njihov prostor za investicije i inovativnost. No nisu porezi jedini koji smanjuju njihovu konkurentnost. Naime, obveza poduzetnika da plaćaju bolovanje radnika čak prva 42 dana predstavlja veliko opterećenje, priopćili su u četvrtak iz Udruge Glas poduzetnika. Traže od Vlade da bolovanje na račun poslodavca bude do 5, a ne 42 dana, čime bi se, kako smatraju, smanjilo financijsko opterećenje poduzetnika te povećala konkurentnost gospodarstva. Iz UGP-a drže da je besmisleno da poslodavac plaća prva 42 dana bolovanja za zaposlenika, pogotovo zbog toga što mjesečno na svaku bruto plaću plaća zdravstveno osiguranje u iznosu od 16,5%.

– Smatramo da bi poslodavac trebao plaćati prvih 5 dana izostanka, i to u punom iznosu od 100%, ali da nakon toga trošak bolovanja ide na teret HZZO-a – tvrde iz Udruge te dodaju kako je u europskim državama broj dana bolovanja na teret poslodavca puno manji nego što je to u Hrvatskoj. Najmanji broj dana bolovanja na teret poslodavca broji Litva sa samo 2 dana, Bugarska i Italija imaju 3 dana, Estonija, Irska i Rumunjska 5, Slovačka 10, Češka do 14, a Švedska i Norveška 15 dana.

– U ovom trenutku Hrvatska je znatno iznad prosjeka EU po broju plaćanja bolovanja na račun poslodavca, kao i po broju tzv. lažnih bolovanja, a daleko ispod prosjeka EU po produktivnosti rada. To se mora promijeniti – odmah! To je jedini ispravan put želimo li kao društvo napraviti ključne iskorake – poručuju. Kad bi se teret bolovanja za poslodavce ograničio na 5 dana – ne samo da bi to smanjilo financijsko opterećenje poduzetnika, posebno u malim i srednjim tvrtkama koje teško podnose dugotrajna bolovanja – nego bi se potaknulo i odgovornije upravljanje zdravstvenim sustavom. Država preuzima veću kontrolu nad izdavanjem i trajanjem bolovanja, a kako u okruženju (npr. Austrija, Njemačka, Slovenija) bolovanja ne padaju toliko na teret poslodavca, povećala bi se konkurentnost hrvatskog gospodarstva te smanjile zlouporabe. Bude li država financirala veći dio bolovanja, imat će i veći interes za kontrolu opravdanosti, napominju iz UGP-a.

– U poslovanju je najvažnije uspoređivati se sa sebi sličnima, a među bivšim socijalističkim zemljama koje su u EU, naši poduzetnici plaćaju najviše dana bolovanja. Tim oduzimanjem od njihove dobiti država kao da poduzetnicima efektivno povećava porez. S manje novca u džepu poduzetnici su manje otporni na buduće šokove što je glavni motiv europskog plana pomaganja (NPOO) siromašnijih članica koji nam je donio 24 milijarde eura. Zato neka država smanji broj dana koje plaćaju poduzetnici na 5 i time učini poduzetnike otpornijima – rekao je predsjednik UGP-a Boris Podobnik.

