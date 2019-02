Ugledni liječnik oprostio se od kolega: Zbog dodvorica tražim posao u 60. godini

Profesor dr. Leonardo Patrlj, abdominalni kirurg koji je prvi presadio jetru u Hrvatskoj, u potresnom se govoru oprostio od svojih kolega u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Snimku njegovog govora objavio je na Facebooku Ante Mamić, a u njoj ugledni liječnik objašnjava razloge svog odlaska iz bolnice u Institut za tumore.

Na početku govora zahvalio se svim svojim kolegama.

– Naučio sam kako biti odlučniji, odvažniji, hrabriji... I sigurno odlazeći iz ove bolnice moram priznati da ću zbog vašeg utjecaja otići kao bolji čovjek nego što sam došao – rekao je.

No, jasno je prozvao one koji krivi za svoj odlazak.

– S druge strane, u zadnjih nekoliko godina, otkako je došao na vlast najnesposobniji ministar zajedno s najnesposobnijom upravom bolnice koju sam ikad u životu vidio, došlo je do takvog stravičnog šikaniranja mene, potpomognuto s najgorim mogućim dodvoricama na našoj kirurgiji da sam ja u 60. godini primoran pronaći drugo zaposlenje. Zašto? Pitat ćete se 'pa što ti tu fali'. Kakva se poruka šalje jedinom redovitom profesoru Medicinskog fakulteta koji je glavni mentor za specijalizante što hitne što abdominalne kirurgije što opće kirurgije kad ni na jednom natječaju, unatoč najboljim referencama, ne samo ovdje nego i šire u Hrvatskoj, ne može dobiti ni jednu poziciju osim one odjelnog liječnika kao da sam sad završio specijalizaciju. To je poruka 'mi te ne trebamo i ne trebaš nam ovdje'. Prema tome, ovo se ne odnosi na vas, ali se odnosi na one koji su to učinili. Takvu izdaju ja nikad nisam doživio, pogotovo od onih koji su mi bili najbliži. Kasnije sam se pitao i zaključio - ako je Isus Krist kao najveće dobro imao svoga Judu, ako je Gaj Julije Cezar imao svoga Bruta, onda nije ni čudo da sam ja takvog Bruta imao, a Brut se slučajno zvao Marko Junije Brut – rekao je.

Dr. Patrlj bio je predstojnik Klinike za kirurgiju KB Dubrava od 2005. godine, s tog mjesta je smijenjen krajem 2013. godine, no godinu dana kasnije vraćen je na tu poziciju.

Cijenjeni kirurg koji je, među ostalim, pokrenuo transplantacijski program jetre u bolnici Merkur i koji je dobitnik međunarodnog priznanja za liječnika humanista tada je smijenjen zbog “neadekvatnog evidentiranja radnog vremena liječnika”

– Kad se dogodi nešto negativno, slijedi i nešto pozitivno, ojačalo nam je zajedništvo i vjera u ljude. Jer, podrška koju sam dobio od kolega i većine liječnika u Hrvatskoj nešto je nezamislivo. Ljudi ne staju iza vas ako ne djelujete na principima pravednosti. Kad sam smijenjen, nisam puno materijalno izgubio, manje od tisuću kuna mjesečno, nije to veliki mjesečni gubitak za ogromnu odgovornost – rekao nam je tada u intervjuu.

Međutim, na zadnjem natječaju za predstojnika Klinike nije ponovno izabran već je na njegovo mjesto došao dr. Marko Ajduk.

