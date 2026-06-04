'Crni četvrtak' za Austrijance u Hrvatskoj: Njihovi mediji izvještavaju o dvije tragedije

Austrijski mediji javljaju o crnom “četvrtku” za Austrijance, danas u Hrvatskoj. Još se nije stišao šok i tuga u Austriji nakon stravične nesreće u Hrvatskoj, gdje je danas prijepodne kod Medulina u padu malog zrakoplova poginulo četvero Austrijanaca, a navečer pišu o tragediji dvoje austrijskih državljana, na odmoru u našoj zemlji. Kako večeras kasno javlja austrijski list “Kronen Zeitung” u jahta na kojoj su bila dva austrijska turista udarila je u četvrtak, u ranim jutarnjim satima u lukobran u blizini Pule, pri brzini vožnje od 50 kilometara na sat. Jedna osoba je pritom poginula, a druga je teško ozlijeđena.

List navodi da je lučka uprava u Puli objavila da je ubrzo nakon nesreće, tijelo neidentificirane osobe pronađeno kako pluta u moru. Kako se navodi, navodno je austrijski državljanin u toj nesreći zadobio smrtonosne ozljede. Druga, teško ozlijeđena osoba je u akutnoj životnoj opasnosti. “Zadobila je teške ozljede glave, prsnog koša i trbuha”, izjavio je dežurni liječnik bolnice u Puli, ističe list.

U nastavku piše da je jahta bila dužine 7,7 metara i da ima motor od 200 KS. Uzrok stravične nesreće još se istražuje. “Zbog građevinskih radova, lukobran je osvijetljen navigacijskim svjetlima”, objasnio je hrvatskim medijima Davor Romić iz lučke uprave u Puli, prenosi “Krone”. Uz opasku, kako je jahta bila propisno registrirana. Međutim, njena je brzina kretanja, navodno, bila prevelika.