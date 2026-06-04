Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOK I TUGA

'Crni četvrtak' za Austrijance u Hrvatskoj: Njihovi mediji izvještavaju o dvije tragedije

Šibenik: Brzo glisiranje policija kažnjava
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Snježana Herek
04.06.2026.
u 23:40

Kako se navodi, navodno je austrijski državljanin u toj nesreći zadobio smrtonosne ozljede. Druga, teško ozlijeđena osoba je u akutnoj životnoj opasnosti

Austrijski mediji javljaju o crnom “četvrtku” za Austrijance, danas u Hrvatskoj. Još se nije stišao šok  i tuga u Austriji nakon stravične nesreće u Hrvatskoj, gdje je danas prijepodne kod Medulina u padu malog zrakoplova poginulo četvero Austrijanaca, a navečer pišu o tragediji dvoje austrijskih državljana, na odmoru u našoj zemlji. Kako večeras kasno javlja austrijski list “Kronen Zeitung” u jahta na kojoj su bila dva austrijska turista udarila je u četvrtak, u ranim jutarnjim satima u lukobran u blizini Pule, pri brzini vožnje od 50 kilometara na sat. Jedna osoba je pritom poginula, a druga je teško ozlijeđena.

List navodi da je lučka uprava u Puli objavila da je ubrzo nakon nesreće, tijelo neidentificirane osobe pronađeno kako pluta u moru. Kako se navodi, navodno je austrijski državljanin u toj nesreći zadobio smrtonosne ozljede. Druga, teško ozlijeđena osoba je u akutnoj životnoj opasnosti. “Zadobila je teške ozljede glave, prsnog koša i trbuha”, izjavio je dežurni liječnik bolnice u Puli, ističe list.

U nastavku piše da je jahta bila dužine 7,7 metara i da ima motor od 200 KS. Uzrok stravične nesreće još se istražuje. “Zbog građevinskih radova, lukobran je osvijetljen navigacijskim svjetlima”, objasnio je hrvatskim medijima Davor Romić iz lučke uprave u Puli, prenosi “Krone”. Uz opasku, kako je jahta bila propisno registrirana. Međutim, njena je brzina kretanja, navodno, bila prevelika.

Ključne riječi
austrijski mediji pomorska nesreća lukobran pad zrakoplova

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
stomiovotreba
00:36 05.06.2026.

"Jahta" dužine 7,7 metara sa motorom od 200 KS je gliser.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!