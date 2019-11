Uče kako odrubiti glavu: 100 tisuća djece iz ISIL-ovih kampova prijetnja je za EU

Prema dokumentaciji koju su zaplijenili američki vojnici nakon sloma kalifata i poraza terorističke organizacije Islamske države, više od 100.000 maloljetnika registrirano je kao operativci ISIL-a koji su prošli obuku u džihadističkim kampovima.

Vježbaju na lutkama

Među “101.850 maloljetnika” gotovo je jednak omjer djevojčica (50,2%) i dječaka (49,78%). Školovanje djece u džihadističkim školama ISIL je smatrao ključnim faktorom za osiguravanje dugoročnog uspjeha. Smatrali su ih boljim i ubojitijim borcima zbog toga što su indoktrinirani od samog rođenja te nemaju pristup drugim idejama osim onih koje su upoznali u kalifatu. Takva djeca, koju su nazvali “lavićima kalifata”, predstavljaju direktnu opasnost, a s vremenom će postati samo još opasnija. “ISIL u propagandnim materijalima često pokazuje da trenira maloljetnike kako bi postali iduća generacija terorista što bi u budućnosti za EU moglo predstavljali veliki sigurnosni problem”, pisalo je i u godišnjem izvješću Europola. ISIL je na svoje web stranice često stavljao šokantne videosnimke pod naslovom “Mladi Islamske države” koje prikazuju kako izgleda obuka djece džihadista, budućih bombaša samoubojica. Dok učitelji djecu podučavaju islamu po vehabijskoj ideologiji, pokraj njih se umjesto knjiga i bilježnica nalaze jurišne puške koje su često veće nego oni sami. Djeci se na velikom platnu prikazuju snimke i fotografije pokolja s bojišta koje provode džihadisti.

Prikazuju im fotografije i snimke djece-mučenika koja su izvršila samoubilačke napade te im se napominje koliko su ljudi pritom ubili. Djecu se savjetuje da trebaju izabrati mjesta najveće koncentracije nevjernika i bogohulnika. Jer, što ih više ubiju, dobit će veću nagradu u raju. Tjelesni odgoj u njihovoj školi posve je specifičan: na tom se satu djecu uči kako izvršiti samoubilački napad. Djeca glume i vježbaju, prekrivaju se crnim velom te se pozdravljaju s rodbinom i prijateljima, a zatim odlaze obaviti svoju “vjersku dužnost” i kreću na put gdje se susreću s dječacima koji glume snage sigurnosti i neprijatelje te u sljedećem trenutku simuliraju eksploziju bombe tako što u zrak bacaju pijesak i padaju po tlu.

Ispiranje mozga

Na nekim pak satovima djeca dobivaju lutke na kojima vježbaju kako odrubiti glave nevjernicima. ISIL sve to naziva praktičnim dijelom pohađanja škole džihada. Vjerski i ideološki dio, tj. ispiranje mozga, provodi se na satovima učenja Kurana, islamske svete knjige. Nakon završetka “škole džihada”, ta su djeca pripremljena da postanu bombaši samoubojice i spremna su odmah boriti se jer su uvjerena da je to jedini učinkovit način slavljenja islama. Među “lavićima kalifata” bio je i Isa Dare, maloljetnik iz Londona koji je s majkom došao u Siriju. Na jednom videu prikazan je kako u zrak diže vozilo s trojicom zarobljenika. “Ubit ćemo one nevjernike ondje”, uzvikivao je četverogodišnji Isa. Pratio ga je tinejdžer koji je također govorio s britanskim naglaskom. Od ljeta 2014. godine, kada je teroristička skupina Islamska država proglasila kalifat, u borbama je poginulo više od 300 djece vojnika, pripadnika Islamske države u Siriji i Iraku. Njih 43 posto poginulo je u samoubilačkim napadima na vojnike detonirajući improviziranu eksplozivnu napravu.