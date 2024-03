Ubio DJ-icu, tijelo stavio u kovčeg i bacio ga u smeće: 'Pretpostavka je da sam bio pod utjecajem droga'

Razvedeni otac iz Teksasa optužen je za ubojstvo svoje djevojke, poznate kolumbijske DJ-ice, tijekom intimnog odnosa. U srijedu je svjedočio da se ne sjeća kako je došlo do ubojstva jer je bio pod utjecajem droge. Međutim, priznao je da je nakon tog događaja tijelo žene stavio u kovčeg i bacio ga u smeće, piše CBS58.

Na sudu u kolumbijskom glavnom gradu Bogoti, John Poulos (36) opisao je trenutak kada se probudio i otkrio da je 23-godišnja b mrtva u krevetu pored njega, sa seks igračkom oko vrata.

"Pokušao sam probuditi Valentinu, ali nije reagirala", rekao je Poulos. “Kada sam je prvi put vidio, odmah sam znao da nešto nije u redu. Bila je vrlo blijeda.”

