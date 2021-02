Ubila žirafu i izvadila joj srce: Ovo je moj san, oduševljena sam

Neobičnim valentinovskim poklonom pohvalila se na društvenim mrežama 32-godišnja Merelize Van Der Merwe koja se našla na udaru kritika upravo zbog toga što joj je suprug darovao.

Naime, njezin muž potrošio je 1.500 funti kako bi ostvario petogodišnji san svoje supruge, a to je lov na žirafe.

Par je za Valentino otputovao u odmaralište Sun City u Južnoafričkoj Republici. Onda ju je jedan prijatelj nazvao i rekao kako je žirafa koju želi ubiti u obližnjem parku za igre.

– Godinama sam čekala savršenog mužjaka žirafe. Što je stariji to mu je koža tamnija. Obožavam njihovu kožu i činjenicu da je to kultna životinja u Africi. Naši planovi su se brzo promijenili. Moj divni suprug Gerhardt znao je da je to moj san. Biola sam ao dijete dva tjedna, odbrojavajući dane – ispričala je Merelize za Mirror.

Kazala je kako kožu 17-godišnje žirafe planira iskoristiti za tepih, a životinji je, nakon što ju je ustrijelila, čak izvadila srce.

– Jeste li se ikad pitali koliko je veliko žirafino srce? Oduševljena sam poklonom za Valentinovo – napisala je ona uz fotografiju koju je objavila na Facebooku.

Odmah se našla na udaru kritika ljubitelja životinja, no ona se pravda kako je njezin potez bio ispravan jer sada novi mužjak može preuzeti stado i omogućiti mu novu snažnu genetiku.

– Da se lov zabrani, životinje bi postale beskorisne i nestale bi. Lov je pomogao vratiti mnogo vrsta kojima je prijetilo izumiranje – kaže ova lovkinja koja je u životu ubila više od 500 životinja uključujući lavove, leoparde, slonove...

No, prijatelji životinja oštro su kritizirali njezin ulov. – Netko tko ubije drugo osjetilno biće, izreže mu srce i hvali se time odgovara definiciji sociopata. Jednog će dana lov na trofeje biti naveden kao znak psihijatrijskog poremećaja, kao što bi to trebalo biti i danas. To je serijsko ubijanje – rekla je Elisa Allen iz PETA organizacije za zaštitu prava životinja.