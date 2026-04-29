U Zagrebu održana VIII. Konvencija Hrvatskog svjetskog kongresa. Igoru Lackoviću novi mandat

Kako je hrvatske medije u Austriji izvijestio predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) Igor Lacković, u prostorijama Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu, 25 .travnja 2026. godine održana je VIII. Konvencija Hrvatskog svjetskog kongresa, uz sudjelovanje predstavnika nacionalnih kongresa iz brojnih zemalja svijeta. “Konvencija je protekla u ozračju suradnje, zajedništva i snažne povezanosti hrvatskih zajednica diljem svijeta”, stoji u priopćenju. Uz opis, u nastavku, toga izuzetno važnog događaja održanog u Zagrebu. I to, ne samo za sve iseljene Hrvate, nego i domovinske državne institucije koje s njima surađuju i podupiru ih.

“Prije početka službenog dijela, u prostorijama Hrvatske matice iseljenika upriličen je kratak prijem na kojem su domaćini srdačno ugostili sudionike. Tom je prigodom istaknuto kako Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski svjetski kongres imaju dugu povijest međusobne suradnje, budući da se ciljevi i svrha djelovanja ovih dviju institucija u mnogočemu preklapaju, ponajprije u očuvanju hrvatskog identiteta, jačanju veza s iseljeništvom te promicanju kulturne, obrazovne i društvene povezanosti Hrvata širom svijeta. Na samom početku Konvencije ravnatelj Zdeslav Milas i zamjenica ravnatelja Ivana Rora pozdravili su nazočne te ih ukratko upoznali s trenutačnim radom i poviješću Hrvatske matice iseljenika. Po prvi put u povijesti, Konvencija je organizirana u hibridnom obliku, uživo i online, kako bi se osiguralo sudjelovanje svih zajednica, bez obzira na udaljenost.

Time je HSK dodatno potvrdio svoju otvorenost, dostupnost i globalni karakter. HSK, kao krovna organizacija hrvatskog iseljeništva s više od trideset godina neprekidnog djelovanja, i ove je godine potvrdio svoju ulogu mosta između domovine i hrvatskih zajednica na svim kontinentima. Na Konvenciji je predsjednik HSK-a, Igor Lacković, podnio godišnje izvješće o radu te mu je potvrđen mandat za novo razdoblje. Ujedno je izabran i novi Izvršni odbor HSK-a za mandatno razdoblje 2026.–2030., čime je osigurana stabilnost i kontinuitet u godinama koje će biti ključne za međunarodni razvoj organizacije i pripreme za nadolazeće projekte. U novi sastav IO HSK-a ulaze sljedeći članovi: Igor Lacković, predsjednik, Diana Vukušić, glavna tajnica, Anamarija Manestar, dopredsjednica za Europu, Caroline Spivak, dopredsjednica za Sjevernu Ameriku, Mirko Luka Lissa Vodanović, dopredsjednik za Južnu Ameriku, Ante Radić, dopredsjednik za Australiju. Vinko Sabljo je izabran za glasnogovornika, a Mateja Mandić za rizničarku. Fra Miljenko Stojić je postao tajnik središta za istraživanje komunističkih zločina nad Hrvatima, Giureci-Slobodan Ghera, tajnik za hrvatske manjine, Božo Ljubić, tajnik za Odnose s državama i međunarodnim organizacijama, a Mate Lončar, ravnatelj domovinskog sjedišta u BiH.

Izabran je i Časni sud: Davor Domijan – predsjednik, te članovi: Niko Ereš, Dubravka Frković, Franko Cetinich i Slavica Puco. Predsjednik Nadzornog odbora je Zlatko Šešet, a članovi su Marin Skenderović i Ivan Curman. Voditelji radnih odbora su Božo Ljubić za Školstvo-Kulturu-društveno politička pitanja, a za Izdavačku djelatnost, Franjo Pavić. Ravnatelj HSI je Mate Lončar. Središnja tema Konvencije bile su pripreme za Hrvatske svjetske igre Mostar 2027, najveći međunarodni projekt hrvatskog iseljeništva i jedinstveni sportsko-kulturni susret mladih Hrvata iz cijeloga svijeta. U izvješću su predstavljeni dosadašnji rezultati: uspostava Radne skupine za Igre, digitalna obnova nacionalnih kongresa, jačanje međunarodne koordinacije, profesionalizacija komunikacije te institucionalna suradnja sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH, Ministarstvom demografije, mladih i useljeništva i Hrvatskom maticom iseljenika. Naglašena je važnost aktivnog sudjelovanja svih nacionalnih kongresa, kao i potreba za stabilnim financiranjem, transparentnim radom i snažnijom globalnom vidljivošću hrvatskih zajednica. Također želimo istaknuti da Hrvatski svjetski kongres, unatoč svojoj dugogodišnjoj ulozi i međunarodnom značaju, do sada nije imao razinu medijske prisutnosti koja odgovara njegovoj važnosti. Smatramo da bi veća vidljivost u hrvatskom medijskom prostoru pridonijela boljem razumijevanju rada HSK-a, jačanju veza s iseljeništvom te promociji projekata koji povezuju Hrvate diljem svijeta.

Konvencija je potvrdila da su upravo nacionalni kongresi temelj međunarodnog djelovanja HSK-a i ključni partneri u pripremama za Mostar 2027“. U završnom obraćanju predsjednik HSK-a Igor Lacković je istaknuo: „Ovo je godina jačanja nacionalnih kongresa. Godina u kojoj želimo obnoviti strukture, uključiti nove ljude i stvoriti temelje za snažniji, organiziraniji i vidljiviji HSK. Ako je u prošlosti bilo poteškoća ili nedovršenih obaveza — sve se može popraviti. HSK je živa organizacija, sastavljena od ljudi koji žive u svojim državama, predstavljaju svoje zajednice i nose hrvatski identitet u svakodnevnom životu. Pred nama je veliki posao, ali i velika prilika. Zajedno možemo učiniti da HSK bude snažniji nego ikada“. Predsjednik Lacković je pozvao sve nacionalne kongrese da se jasno izjasne o svojim planovima, potrebama i prijedlozima, jer će upravo njihovi doprinosi biti sastavni dio operativnog plana HSK-a u narednim mjesecima. “HSK ostaje organizacija koja živi kroz svoje ljude, kroz hrvatske zajednice, udruge, klubove i pojedince koji čuvaju kulturu, jezik i identitet gdje god živjeli”. Kako stoji u priopćenju za medije, u duhu nadolazećih Hrvatskih svjetskih igara Mostar 2027., Konvencija je zaključena porukom koja simbolizira zajedništvo hrvatskog naroda diljem svijeta — službenim geslom Igara: “Zajedno u igri, zajedno u srcu!”