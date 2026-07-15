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NJEMAČKA SE PRIPREMA ZA NOVU VLAST

AfD-ov program: Nema više duginih zastava u školama, svi tražitelji azila obavezni raditi

Autor
Zoran Vitas
15.07.2026.
u 10:01

Predsjednik pokrajinske stranke AfD Martin Reichardt u svom je govoru rekao da će nakon pokrajinskih izbora 6. rujna AfD "formirati vladajuću većinu".

AfD je predstavio 100-dnevni program za državu Sachsen-Anhalt kao dio predizborne kampanje za rujan ove godine, kada bi se trebali održati redoviti izbori u toj njemačkoj državi. U ovom je trenutku na vlasti u toj njemačkoj državi koalicija CDU-SPD-FDP, dakle dviju najvećih stranaka te liberala koji su bili dijelom tzv. semafor-koalicije prije dolaska na vlast konzervativnog kancelara Friedricha Merza. Zajedno imaju 56 mjesta u parlamentu, s time da je uvjerljivo najjača stranka CDU s 40 mandata. AfD je na zadnjim izborima osvojio 22 mjesta, a ne treba zanemariti ni Die Linke, Ljevicu, koja ima 11 mandata. No AfD smatra kako na sljedećim izborima za dva mjeseca može osvojiti vlast u toj saveznoj državi, koja je osma po veličini u Njemačkoj, a 11. prema broju stanovnika. Cilj je "preokrenuti situaciju i stvoriti povijesnu senzaciju", rekao je kandidat AfD-a Ulrich Siegmund na konferenciji pokrajinske podružnice te desne stranke u Magdeburgu, glavnom gradu Sachsen-Anhalta.

Ključne riječi
Friedrich Merz ekstremna desnica Njemačka adf

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