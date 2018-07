Grabar - Kitarović: Mladi stječu dojam da uspijevaju samo oni koji imaju veze

Problem nezaposlenosti, antipoduzetnička klima, nemogućnost napredovanja u karijeri neki su od problema na koje su u srijedu upozorili mladi poduzetnici, liječnici, studenti, predstavnici udruga mladih na okruglom stolu "Biti mlad i ostati živjeti u Hrvatskoj" u organizaciji Vijeća mladih predsjednice RH, s ciljem njihova jačeg doprinosa rješavanju poteškoća s kojima se svakodnevno susreću mladi koji žele ostati živjeti i raditi ili se vratiti u Hrvatsku.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako je davanje glasa mladima i njihovim iskustvima logičan slijed nakon što je predstavila svoj prijedlog mjera populacijske politike.

Radi se, istaknula je, o "živom" dokumentu otvorenom za sve dodatne prijedloge koji mogu pridonijeti rješavanju gorućeg vala odlazaka mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske, te će biti uzeti u obzir prilikom redigiranja predloženih populacijskih mjera.

Grabar-Kitarović: Uvjerena sam da smo na pravom putu

Predsjednica je rekla i kako je nakon predstavljanja tog prijedloga te njezina sudjelovanja na sjednici Vladina Vijeća za demografsku revitalizaciju uvjerena "da smo na pravom putu", jer je se i na državnoj i lokalnoj razini, navodi, prepoznaje volja, napori i svijest da se stane na kraj demografskoj krizi.

Važnim drži i dalje poticati raspravu u javnosti, u medijima, ne samo o problemima, nego i o pozitivnim primjerima. "Iskustva, prijedlozi upravo vas mladih su nam pri tome važni, jer sigurno pridonose rješavanju akutnih i kroničnih problema", poručila je Grabar-Kitarović.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Sudionici okruglog stola iznijeli su svoja iskustva i prijedloge što bi trebalo učiniti da Hrvatska, koja je prepuna potencijala, postane i prosperitetna za mlade ljude.

Tanja Herceg, predsjednica Vladina savjeta za mlade, kazala je kako postoji puno mladih koji su se odlučili graditi karijeru u Hrvatskoj, rekavši i kako je trenutno u izradi Nacionalni program za mlade pa je svaki prijedlog za ostanak mladih u Hrvatskoj dobrodošao.

Neke od mjera iz tog programa, navela je, odnosit će se na obrazovanje i zapošljavanja, no tu će biti i mjere usmjerene na ruralna područja jer postoje nejednake mogućnosti mladih u ruralnim krajevima u odnosu na urbane sredine.

Lončarević: Sigurnost radnog mjesta i stambeno pitanje najvažniji za mlade

Šimun Lončarević iz Svjetskog saveza mladih iznio je rezultate njihova istraživanja, koje je pokazalo da mladi žele ostati u Hrvatskoj te da su ima najvažniji sigurnost radnog mjesta i stambeno pitanje. Mjere koje oni predlažu tako se odnose na bolju zaštitu majki i radnog mjesta za mlade roditelje, a uključuju i diferencirano oporezivanje koje bi ovisilo o broju djece.

Danko Relić, koordinator Vijeća mladih Predsjednice Republike, naveo je pak rezultate istraživanja Centra za planiranje zanimanja zagrebačkog Medicinskog fakulteta, koje je pokazalo kako mladi liječnici ne odlaze toliko zbog zarade, iako smatraju da će izvan Hrvatske imati bolji standard, koliko zbog nemogućnosti napredovanja i edukacije.

Razlozi odlaska u najvećoj su mjeri nepovjerenje u sustav, neinformiranost i kolektivna nesigurnost, pa bi se svakako, tvrdi, trebalo ići na tzv. egzistencijalne mjere, odnosno olakšice za zasnivanje obitelji.

Marko Smojver iz Udruge mladih Invictus iz Hrvatske Kostajnice upozorio je, pak, kako je najveći problem mladih u tom gradu, koji broji manje od tisuću stanovnika, nezaposlenost, no u posljednje vrijeme u tom je gradu otvoreno 30 do 40 novih radnih mjesta pa se nada da će to spriječiti odlazak mladih kojih u tom gradi i onako nema puno.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je na kraju kako država danas nažalost ne potiče dovoljno ambicije od najmlađe dobi, pa mladi stječu dojam da uspijevaju samo oni koji se uspiju snaći, a da se znanje ne cijeni.

"Moramo izaći i ovog negativizma, negativnih primjera i negativnih osjećaja prema vlastitoj budućnosti, da nećemo uspjeti jer nismo dovoljno snalažljivi i nemamo dovoljno dobru vezu. Mijenjanje društvene klime, pozitivni primjeri, mijenjanje percepcije i vlastite uloge u društvu zahtijeva stvarne promjene, ne samo zakonodavstva, nego i mentaliteta, poticanje ambicija, nagrađivanje, itd", naglasila je predsjednica.

Konferencija Hrvatska kakvu trebamo, 5 godina u EU