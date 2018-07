Murganić Strmoti: Marin je mislio da će dolaskom u Ministarstvo sve biti riješeno

Večerašnja emisija Otvoreno na HTV-u donijela je između ostalog suočavanje ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nade Murganić i njezinog bivšeg državnog tajnika Marina Strmote, koji je šokirao javnost davši u veljači ostavku usred presice s ministricom.

Murganić je pred kraj emisije, u kojoj se razgovaralo o demografiji, rekla kako je čudi da se ponašamo kao da su problemi nastali sada.

- Marin je mislio da će dolaskom u Ministarstvo biti sve riješeno, a Marin može isto tako reći koju to mjeru mi to nismo dozvolili da on radi i što smo mi to osporavali - rekla je Murganić.

- Drago mi je da su svi politički akteri u svoj program stavili demografske mjere pa mi je to garancija da će se te mjere nastavljati nakon svih vlada - dodala je.

Strmota je na to rekao kako razumije ministricu te da oni nemaju problema jedno s drugim, već da on ima problema s vrhom političke elite.

- Ministrica dobro zna koliko sam se rukama i nogama borio ne bih li se izborio za 50-ak, a valjda sam izborio još 20 milijuna kuna da uložimo u vrtiće, dok istovremeno govorimo o smanjenju PDV-a - rekao je Strmota, pa se upitao što bi više značilo hrvatskom čovjeku - to što će pojeftiniti kava smanjenjem PDV-a ili pak ulaganje 500 milijuna kuna u stambenu politiku ili milijardu u vrtiće.

- U vrtiće je, Marine, milijarda kuna uložena - dobacila mu je Murganić.

Strmota je rekao da je za vrijeme svog mandata ukazivao na cijeli niz problema te je istaknuo da prevladava neoliberalni pristup. Na pitanje treba li ukinuti rad nedjeljom rekao je da čovjeku treba vratiti dostojanstvo.