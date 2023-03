U Tanzaniji se istražuje misteriozna bolest: Može uzrokovati žutu kožu i oči, bol u prsima...

Zeleni zakoni

Postavljeni ambiciozni ciljevi u EU, mora se prekinuti ovisnost o uvozu strateških sirovina iz Kine

Europska unija planira do 2030. proizvoditi barem 40 posto zelene tehnologije koja joj je potrebna za energetsku tranziciju, potpunu ekologizaciju ekonomije i života, a pritom želi povećati i udio strateških sirovina koje su rudarene, obrađivane ili reciklirane unutar same Europske unije. Nijedna od strateških sirovina ne bi se smjela nakon 2030. u postotku većem od 65 posto uvoziti iz bilo koje treće zemlje pojedinačno. To su neki od ambicioznih ciljeva koje je Europska komisija postavila u danas usvojenim prijedlozima novih zelenih zakona.