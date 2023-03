Milena se tri i pol godine bori sa zločudnom bolešću: Moram izdržati zbog kćeri

Majka i supruga iz Stabline pokraj Ploča Milena Barbir u posljednje je tri i pol godine prošla kroz četiri teške operacije, porođaj, 50 doza kemoterapije i 30 doza zračenja, a njena borba za život sada ulazi u odlučujuću fazu u kojoj joj je potrebna pomoć ljudi dobra srca.

Mileni je u 27. godini dijagnosticirana multipla skleroza. Bio je to veliki šok, no odlučila se boriti te je bolest uspjela staviti pod kontrolu, u stanje remisije. Tri godine kasnije upoznala je supruga Rajka. "Činilo mi se kao da sam potpuno ozdravila i živjela sam punim plućima. A onda je došla 2019. godina“ počela je svoju priču koju prenosi Rogotin.

U proljeće te 2019. godine Milena je primijetila da se ne osjeća dobro te je dobila dijagnozu gastritisa. Pošto joj nakon terapije nije bio bolje, odradila je i ultrazvuk u Splitskom KBC-u koji je pokazao da je u 12. tjednu trudnoće, pa su liječnici njene simptome pripisali tome i poslali ju doma, no njeno se stanje nastavilo pogoršavati dok nije završila u bolnici. "Sjećam se kad su me pozvali u bolničku ambulantu i priopćili mi vijesti: 'Milena, magnet je pokazao tumorske tvorbe… potrebno je obaviti hitnu operaciju. Bit će ujutro… želite li koga nazvati?' Strah i bol potpuno su me obuzeli. Nazvala sam supruga, ali nisam mogla govoriti. Liječnica je razgovarala s njim" prisjetila se.

U kolovozu 2019. godine u trećem mjesecu trudnoće Mileni je operiran tumor debelog crijeva u četvrtom stadiju s metastazama na jetri i limfnim čvorovima. Operacija je prošla dobro. Ispričala je o osjećaju šoka koji ju je obuzeo kada je podigla plahtu sa sebe i vidjela prozirnu vrećicu s desne strane trbuha u kojoj se nalazilo njeno crijevo. "Bila sam potpuno nemoćna, a u meni je u takvom stanju rastao novi život! I meni je tada više nego ikad trebala moja mama!" izjavila je.

Dok se oporavljala od operacije, liječnici su joj priopćili da je njena bolest u visokom stadiju te da moraju odmah početi s kemoterapijama. Brojni liječnici savjetovali su joj pobačaj, no za Milenu to nikada nije bila opcija. Prošla je šest ciklusa kemoterapije i porođaj sa stomom, a njena djevjočica, iako je morala provesti tri tjedna u inkubatoru, bila je posve zdrava.

Nakon porođaja, Milena je otputovala u Zagreb gdje joj je operitana jetra i vraćeno crijevo. "Dok sam ja sama ležala u Zagrebu, moja curica je bila sama u Splitu. To me boljelo više od ijedne operacije i reza! Nakon sedam dana puštena sam kući. Napokon sam mogla uzeti moju bebu i dovesti je kući. Napokon! Bila sam presretna!" ispričala je Milena, no njena sreća ni ovoga puta nije dugo trajala. CT je pokazao da se bolest vratila, no za Milenu, predaja i dalje nije bila opcija. "Moram izdržati. Zbog ta dva zelena oka koja me gledaju iz dječjih kolica, zbog ručica koje mi pruža moje dijete. Nema predaje! Nema suza. Sve ću izdržati. Zbog nje! Moram!" istaknula je.

U travnju 2021. započela je s kemoterapijama nakon kojih je CT ponovno pokazao da bolest miruje, a uslijedilo je zračenje sitnih metastaza. "Vene su se oporavile, dobila sam na kilaži, uživala sam sa svojom curicom i suprugom" opisala je Milena kratak predah od bolesti, no već sljedeći CT pokazao je 13 novih lezija zbog kojih je ova hrabra majka prošla kroz novih devet dana zračenja i šest ciklusa kemoterapija. "Nove lezije bile su sve manje, a one tretirane zračenjem izgledale su kao ožiljci" rekla je. Nakon toga, kod kuće je pila tablete, a u bolnici svaka tri tjedna primala pametni lijek. Unatoč svemu, i dalje želi preživjeti, zbog svoje kćeri.

No Mileni su sada preostale samo alternativne metode liječenja koje još uvijek nisu ušle u postupak redovitog liječenja onkoloških pacijenata, što znači da su dostupne jedino uz plaćanje. Cijena jedne od takvih metoda koja je dostupna u Hrvatskoj je oko 40 tisuća eura. To je iznos koji se želi prikupiti u humanitarnoj akciji „Pomozimo Mileni“, koju organiziraju Udruga Lađara Stabline i Mjesni odbor Stablina.

Stoga se pozivaju sve institucije i svi ljudi dobre volje da se uključe u ovu humanitarnu akciju solidarnosti, zajedništva i dobrote.

U tu svrhu otvoren je poseban račun u HPB banci:

IBAN: HR5823900011500248260

Poziv na broj: 99

Račun je aktivan od ponedjeljka.

Na ime Udruga lađara Stablina

Uz naznaku 'Pomozimo Mileni'

Sva eventualna pitranja u vezi ove humanitarne akcije možete postaviti na: Mob: 098 427668, 095 562 0334