U Srbiji potvrđena afrička svinjska kuga, u Hrvatskoj na snazi stroge preventivne mjere

Nadležne službe u Srbiji potvrdile su da je na četiri farme svinja u tri sela u okolici Beograda dijagnosticirana afrička svinjska kuga (ASK) što je automatski prouzročilo proglašavanje preventivnih mjera i u Hrvatskoj.

Nakon što se ova bolest pojavila u susjedstvu stručnjaci kažu da više nije pitanje hoće li se i u Hrvatskoj pojaviti svinjska kuga, nego kada i gdje će se najprije pojaviti. Afrička svinjska kuga oblik je hemoragijske groznice pri čemu smrtnost svinja može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje.

Za ASK se kaže da predstavlja najveću prijetnju svinjogojstvu u Hrvatskoj te populaciji divljih svinja i okolišu, a kako do danas nije razvijeno cjepivo jedini način iskorjenjivanja je usmrćivanje svinja. Prema pravilniku, ASK se iskorjenjuje u uzgojima domaćih svinja usmrćivanjem ovih životinja na zaraženom gospodarstvu, a u zonama (u krugu od 3 i 10 km) uspostavljaju se vrlo rigorozne mjere poput zabrane prometa u trajanju od najmanje 45 dana. U slučaju pojave ASK u domaćih svinja, sve svinje usmrćuju se bez iznimke.

U povodu pojave bolesti u neposrednom susjedstvu Ministarstvo poljoprivrede donijelo je niz mjera pa je tako strogo zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u vozilima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije.

Zabranjeno je i držanje svinja na neregistriranim gospodarstvima te držanje svinja na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije.

Najstrože je zabranjeno zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla! Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog podrijetla zbrinjavaju se isključivo putem registriranih prijevoznika nusproizvoda u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda (kafilerijama).

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Od presudne je važnosti pridržavanje svih mjera biosigurnosti u uzgojima svinja, tijekom lova i prijevoza svinja i dr. Potrebno je pojačati kontrole osobnih pošiljaka na graničnim prijelazima kako se ilegalnim unosom mesa ne bi proširio virus. Važno je i da se svi slučajevi uginuća i bolesti svinja prijave odmah nadležnom veterinaru kako bi se provelo uzorkovanje i isključivanje bolesti što je preduvjet za rano otkrivanje i poduzimanje hitnih preventivnih mjera. Kako bismo zaštitili naše svinjogojstvo, potrebno je da se svi odgovorno ponašamo i slijedimo upute stručnih službi, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Prva na udaru bolesti mogla bi biti vukovarsko–srijemska županija u kojoj u uzgoju ima više od 100.000 svinja. Najveći dio je u stajama registriranih gospodarstava, ali ima i onih koji svinje drže na otvorenome.