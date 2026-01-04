Naši Portali
'BIO JE DUŠA OD ČOVIKA'

U Splitu je prije 90 godina rođen kantautor Toma Bebić, vjerojatno prvi hrvatski alternativni i underground glazbeni velikan

Autor
Ivica Beti
04.01.2026.
u 10:20

'Bio je duša od čovika, ali ljudi ga nisu shvaćali, mnogi ni danas, a strašno ga je pogodilo kada nam je umro brat Maksim'

Na kraju jedine ulice u mome mistu, stanuje čovik koji se smije na bol. Za njega svi kažu da su mu oči od cakla, i jer ne plače govore da je lud...", stihovi su kojima počinje njegova, po nekima autobiografska pjesma "Čovik koji se smije", za koju je dobio prvu nagradu na glazbenom festivalu 1973. godine u njemačkom Solingenu. "Leute moj", "Nevera", "Tu-tu auto, vrag ti piz odnija", "Nije gotovo kad je gotovo, nego kad ja rečem da je gotovo", "Marčelina", "Smoči svoj...", "Volite se ljudožderi", "Devizna balada", "Neznanom pomorcu", "Nosač br. 21", "Pjesnikova smrt", "Priča agava", "Ča smo na ovom svitu", "Za moj raj pitajte mene", "Ulica puna smijeha", "Umra nan je kapitan", "Kaleto moja draga"... Dio je to pjesničkog i pjevačkog opusa splitskog kantautora Tome Bebića rođenog prije 90 godina. O umjetniku osebujnog izgleda, s gustom bradom i bujnom kosom ispod kape, u ribarskoj majici u kojoj je i nastupao na festivalima, ne piše se često i puno, znali su mu svašta govoriti, podcjenjivati ga, ismijavati, govorili su da je ridikul, da puno pije, da je neshvaćeni boem u duši, "anarhišta" i "dišpetoža". N

Ključne riječi
pjesnik Splitski festival saša antić Nataša Bebić glazbenik Toma Bebić

