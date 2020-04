U šoping po pravilu “dva metra” ili nam represivne mjere ne ginu

Dobro došao, Covide, čekamo te širom otvorenih vrata! Tako su jučer mnogi komentirali kilometarske redove koji su se stvarali ispred trgovačkih centara i glavnih tržnica u cijeloj zemlji. U želji da uskrsni blagdan bude, barem po bogatom stolu, što sličniji onima prethodnih godina, u nabavku su svi pohitali već u četvrtak, prvi dan kad je Nacionalni stožer civilne zaštite dopustio dulje radno vrijeme trgovinama. No, jučer je situacija dodatno eskalirala pa su se kolone počele stvarati već od 7 sati, čim su se trgovine otvorile. A kad se nabavljaju namirnice za najveći kršćanski blagdan, kao da se zaboravi na sve mjere donesene kako bi se pandemija koronavirusa suzbila, koje već tjednima ponavljaju čelnici stožera.

“Vruća roba” mladi luk

Držite barem dva metra razmaka od druge osobe, izlazite samo ako morate, a pritom nosite masku i rukavice. I pazite da čim manje toga dirate. Rečenice su to koje baš svaki dan nanovo izgovaraju ministar zdravstva Vili Beroš, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, pa bi ih trebale znati već i ptice na grani. No, očito neki na njih zaborave kad treba kupiti šunku, jaja, rotkvice ili mladi luk, koji jučer bio “vruća roba” u svakoj prodavaonici, a sretnikom se smatrao onaj koji ga je uspio ponijeti kući.

– Javili su nam da se ljudi ponašaju kao prije donošenja mjera ograničenja. Ako se to nastavi, morat ćemo poduzeti represivne mjere, iako ih ne volimo – rekao je jučer Capak, dok je Božinović dodao kako pripadnici civilne zaštite i inspektorata pojačano obilaze trgovine te kako nisu utvrđene veće nepravilnosti, a izdana su usmena upozorenja, najčešće zbog nedržanja razmaka.

Da se distanca ne poštuje, uvjerili smo se i obilaskom trgovina po metropoli, a slična je situacija bila i u Čakovcu, Zadru, Osijeku, istarskim gradovima... Razmak od dva pretvorio se u onaj od najviše pola metra, iako se moglo vidjeti i da kupci pokušavaju između sebe stvoriti što više prostora. Mnogi se nisu držali ni pravila da se proizvodi u trgovini diraju samo ako ih želite kupiti, već su ih prvo prepipali, a ako im se nisu svidjeli, vraćali na police.

Ulaz u trgovine kontrolirali su zaštitari, koji su propuštali određen broj ljudi kad bi drugi izišli, a u nekim su centrima bili posebno rigorozni pa su svakoj osobi, bez iznimke, ruke poprskali dezinficijensom. To je očigledno bila i dobra praksa jer se dalo zamijetiti da je u nekim trgovinama, unatoč dezinficijensima, antibakterijskim maramicama i rukavicama dostupnima odmah na ulazu, tek otprilike trećina kupaca to i iskoristila. Redovi su se stvarali i ispred ribarnica, a onaj za zagrebačku tržnicu Dolac jučer je sezao sve do Manduševca.

Okrećemo se domaćem

Dugi redovi, smatra Goran Pavlović, glavni urednik portala Ja TRGOVAC koji je proveo istraživanje o kupovini namirnica za Uskrs, pokazuju stanje duha domaćih potrošača koji ne žele dopustiti da im pandemija koronavirusa naruši proslavu.

– Misnih slavlja ovog blagdana neće biti pa se barem možemo okrenuti svojim obiteljima i proslaviti Uskrs uz tradicionalne domaće specijalitete – kazao je.

Prema anketi koju su proveli u veljači, više od tri četvrtine hrvatskih građana, odnosno 76,3 posto, planira pripremati tradicionalni uskrsni doručak ili ručak. Da se istraživanje provodi u trenutačnim uvjetima, naglasio je Pavlović, brojka bi mogla biti i nešto veća. Lani su od Velikog četvrtka do Uskrsnog ponedjeljka stanovnici naše zemlje potrošili oko 1,4 milijarde kuna, a ove će godine, priopćili su iz Hrvatske gospodarske komore, brojka biti manja. No ono što ih u cijeloj priči veseli, poručili su iz HGK, jest da su se potrošači više okrenuli hrvatskim proizvodima.

Trgovine od 7 do 20 sati, podsjetimo, rade i danas, a donesenih mjera nužno se valja pridržavati.