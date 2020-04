Šefica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević uputila je posebnu poruku građanima za Uskrs.

– Izazovna su vremena, ali moramo uvijek početi od sebe. Moramo biti svjesni što smo sami učinili da se ova epidemija zaustavi. Držat ćemo se svih mjera, ja ne želim otići negdje u posjetu i njima donijeti bolest ili se vratiti doma od njih s bolešću. To je najbolji način da se zaštitimo, moramo biti društveno odgovorni. Svi imamo želju da ne obolimo, moramo stalno imati na umu svi zajedno da je oboljelih 1.407, a da je na respiratoru 34 i da je 20 mrtvih. To su brojevi iza kojih se kriju ljudska imena, ljudske sudbine, to moramo imati na umu ako mislimo ići u posjete. Ja molim da se to ne radi i da se ostane doma – kazala je ona gostujući u emisiji 'U mreži prvog' na HRT-u.

– Ne treba to gledati kao represivne mjere. Jučer smo našli neke kafiće otvorene. Ne znam zašto ljudi ne mogu shvatiti da te mjere služe zato da bi ostali živi i da bi preživjeli. Sva okupljanja nisu dobra, ostavljamo na prosudbu županijskim stožerima da svojim načinima prate tržnice, trgove, kontroliraju... – dodala je.

