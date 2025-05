U Sinju Bulj ili Vidalina, obojica tvrde da imaju većinu

Miro Bulj (Most) kao prvoplasirani u prvom krugu, u drugom se bori za svoj drugi gradonačelnički mandat u Sinju protiv istog protivnika kao i prije četiri godine, Igora Vidaline (HDZ). Što se tiče situacije u Gradskom vijeću Sinja, Most je osvojio osam mandata, HDZ sedam, NL dr. Jadrijevića tri, a SDP-HSU jedan.

Miro Bulj ističe kako su on i Most pobjednici prvog kruga i očekuje da će tako biti i u drugom. – HDZ je drugi put zaredom drugi. Imaju sedam vijećnika, unatoč tome što je cijela uprava Viteškog alkarskog društva (VAD) otvoreno na strani HDZ-a. Uključili su se iz svih struktura, uzurpirali su sve institucije u Sinju. Grad je ostao jedina slobodna institucija – tvrdi Bulj koji je pojasnio na koji se način VAD uključio. – Članovi Uprave VAD-a su kandidati HDZ-a. Nositelj liste je Stipe Jukić, predsjednik VAD-a, a član Uprave je kandidat za gradonačelnika. Možda je jedino moje neispunjeno obećanje bilo to da ću Alku vratiti narodu, ali bio sam prezauzet važnijim razvojnim projektima za grad. Sinj danas ima rezultate – kaže Bulj koji tvrdi kako i dalje ima većinu u Gradskom vijeću. – Imam podršku 11 vijećnika bez SDP-a. Ljudi iz različitih političkih opcija, razočarani politikom i ponašanjem, došli su razgovarati. Meni je bitan razvoj grada, i to je ono čemu se svi trebamo posvetiti. Imam informacije da bi čak 12 vijećnika bilo uz mene, a to je dovoljno za većinu – izjavio je Bulj.

Igor Vidalina uvjeren je kako je razlika iz prvog kruga, odnosno Buljeva prednost za njega u drugom krugu više nego dostižna te da je u prilici nakon 20 godina HDZ vratiti na vlast. – Jedina smo politička opcija koja je ostvarila dva mandata više u Gradskom vijeću, a činjenica je i da je Miro Bulj izgubio većinu. Mi sa svojim partnerima imamo predstavničku većinu koja je nužna za stabilno vođenje grada. Najveću priliku vidim u onih 60 posto građana koji su bili protiv politike kakvu je Miro Bulj vodio posljednje četiri godine, ali i u onih 50 posto ljudi koji uopće nisu izašli na izbore – kaže Vidalina. Partneri o kojima govori je NL dr. Stipice Jadrijevića. – Protekle četiri godine zajedno smo bili oporba i uvjeren sam da ćemo u iduće četiri godine zajedno voditi grad – govori Vidalina koji Buljevu izjavu da mu se vijećnici javljaju i nude suradnju naziva "spinom". Bulju najviše zamjera što nije ispunio svoja predizborna obećanja. – Najavljivao je brda i doline, a od toga nije ostalo ništa. Realiziraju se oni državni projekti koji su započeti i ugovoreni prije njega, za koje su već bila osigurana financijska sredstva. To su uglavnom državni projekti poput aglomeracije, veteranskog centra, županijske ceste hipodrom – Piket. Sve ono što se trenutačno gradi i radi u Sinju radi se zahvaljujući Vladi i Županiji. A gospodin Bulj se naslikava uz te projekte i stvara privid da je riječ o njegovim uspjesima – tvrdi Vidalina koji je uvjeren u pobjedu. – Građani Sinja su, vjerujem, u ove četiri godine shvatili kako je Bulj vodio grad. Zatvorio je sva vrata Sinju. Jučer je grubo izvrijeđao ministra Butkovića, a prije nekoliko dana i premijera Plenkovića. Sukobio se sa svim relevantnim dužnosnicima i institucijama. Moje Sinjane nitko nije prevario dvaput – zaključio je Vidalina.