U siječnju godišnja stopa inflacije skočila na 2 posto: Najviše rasle cijene hrane

U siječnju je ostvaren godišnji rast potrošačkih cijena od 2 posto, najviše od kolovoza 2018. godine. Pritom su od pet osnovnih grupa proizvoda, i to prerađeni prehrambeni proizvodi, neprerađeni prehrambeni proizvodi, energija, usluge te industrijski proizvodi bez hrane i energije porasle cijene svih osim cijena industrijskih proizvoda bez hrane i energije.

Najviše su porasle cijene neprerađenih prehrambenih proizvoda (5,6%), čime se njihovo godišnje kretanje znatno promijenilo u odnosu na kretanja iz cijele prošle godine kada su bile u godišnjem padu (osim u prosincu) zbog smanjenja stope PDV-a na svježu hranu, navode analitičari Hrvatske gospodarske komore. Najsnažniji inflatorni pritisak na opću razinu cijena u siječnju proizlazio je iz cijena energije (4,4%) zbog njihova većeg udjela od gotovo 17 posto u strukturi potrošačke košarice.

Od cijena energije najviše su porasle cijene naftnih derivata, odnosno cijene goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva (9,8%) te tekućih goriva (13,3%) i plina (8,8%).

Iako je godina započela s nešto višom razinom godišnje inflacije, ona je još uvijek umjereno niska. U kontekstu očekivanoga usporenijega gospodarskog rasta ove godine te usporenog prijenosa rasta plaća i ukupnog raspoloživoga dohotka na inflaciju, godišnja će se inflacija i sljedećih mjeseci kretati otprilike na sadašnjim razinama, pa i nešto nižima, očekuju analitičari HGK.

Hrvatska narodna banka procijenila je da će inflaciju za oko 0,3 postotna poena gurati poskupljenje trošarina na cigarete, alkoholna pića i zašećerena bezalkoholna pića. S druge strane, od travnja se očekuje pojeftinjenje plina od 8,1 posto, a u veljači je došlo i do smanjenja cijene sirove nafte na međunarodnim tržištima, što se prelijeva i na domaće tržište. Inače, ova godina počela je s nižom stopom PDV-a (13%) na usluživanje i pripremanje hrane u restoranima i hotelima, no to smanjenje nije se prelilo na niže cijene u odnosu na prosinac, kada je PDV na usluživanje hrane u restoranima bio 25 posto.

Kad je riječ o hrani, koja čini četvrtinu potrošačke košarice, u siječnju su u odnosu na mjesec dana prije najviše poskupjeli povrće (7,2%) voće (4,7%) i masti (4,3%), dok je zbog sezonskih rasprodaja najviše pojeftinila odjeća i obuća i do 15 posto.