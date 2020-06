U selu nestalo struje, svi su se čudili na koji je način radnik 'otklonio kvar'

Nevjerojatna scena snimljena je u indijskoj saveznoj državi Telangana gdje je radnik tamošnje tvrtke za opskrbu električnom energijom hodao po žicama za struju.

Radnici su pozvani nakon što je u jednom selu nestalo struje, a kada su došli na teren, muškarac po imenu Noor vidio je granu na dalekovodu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On se odlučio popeti na žice te je hodajući po njima došao do grane i sklonio je sa žice pa se istim putem kojim je došao, vratio natrag. I to bez ikakve zaštitne opreme, a sudeći prema snimci, izgleda kao da je bio bos. Potom se preko stupa spustio na tlo i ponosno uzeo granu koju je 'oslobodio'.