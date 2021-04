U SAD-a opet izbili neredi zbog nove afroameričke žrtve: Policija ga je ubila zbog osvježivača zraka

Dok traje suđenje za ubojstvo Georgea Floyda na kojem se iznose novi, često i šokantni detalji, nedaleko od mjesta gdje je Floyd izgubio život prekjučer je ubijen još jedan tamnoputi Amerikanac. Daunte Wright, 20-godišnjak iz Brooklyn Centera u Pennsylvaniji, gradića od 30.000 stanovnika na sjevernoj međi Minneapolisa, ubijen je odmičući od policije, nakon čega su u njega pucali.

Uspio je ući u automobil, no slupao se nekoliko blokova dalje te je pri tome izgubio život. Wrightova smrt praktički je trenutačno izazvala val prosvjeda u Brooklyn Centeru i Minneapolisu u kojem je sudjelovalo na stotine prosvjednika, a provaljeno je i u niz dućana. Minneapolis i okolica ionako su od lanjskog ubojstva Georgea Floyda užarena točka Sjedinjenih Država pa nije trebalo puno da se na ulicama okupe prosvjednici noseći transparente s već poznatim porukama “Black Lives Matter” i “Justice for Daunte”.

‘Daunte, nemoj bježati’

U prijetnji se našla i policija po čijim se automobilima uskoro počelo skakati te se blokirati prolaz njezinim pripadnicima. Gađana je i lokalna policijska postaja. Policija je uzvratila suzavcem i omamljujućim granatama. Sve je trajalo do 1.15 ujutro po lokalnom vremenu. Rezultat je oko 20 provaljenih dućana u lokalnom trgovačkom centru Shingle Creek, a koordinirana akcija snaga sigurnosti smirila je nerede. Nije pomoglo ni to što policija nije odmah objavila identitet poginulog, nego se vijest da se radi o Afroamerikancu pronijela ulicama.

U službenoj izjavi navodi se kako su policajci zaustavili vozača nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu u nedjelju te su zaključili kako se radi o osobi za kojom je raspisana tjeralica. Pokušali su ga uhititi, no vozač se vratio u vozilo, na koje je jedan od policajaca zapucao i pogodio vozača. Vozilo se udaljilo te je nakon nekoliko blokova udarilo u drugo vozilo. Suvozačica u vozilu ozlijeđena je, no ozljede nisu opasne za život. Okružna zdravstvena ustanova trebala je objaviti ime poginulog nakon obdukcije i potvrde najbližih, no Wrightova obitelj napravila je to puno prije.

Prema izvješću lokalnog Star Tribunea, na mjesto Wrightove smrti došla je njegova majka te zatražila da se tijelo njezina sina makne s ulice. Wrightova majka Katie Wright rekla je novinarima da je primila sinov poziv u nedjelju popodne koji joj je kazao da ga je policija zaustavila zato što je imao osvježivače zraka koji su visjeli s retrovizora, što je u Minnesoti ilegalno. Mogla je čuti policiju kako govori njezinu sinu da iziđe iz vozila, rekla je.

– Čula sam prepiranje i policajca kako govori: “Daunte, nemoj bježati” – rekla je kroz suze.

Poziv se završio, a ona je ponovno pozvala sinov broj, na koji je odgovorila njegova djevojka rekavši da je mrtav u vozačkom sjedalu. Nakon svega, Mike Elliott, gradonačelnik Brooklyn Centera, proglasio je jučer policijski sat do 6 ujutro po lokalnom vremenu. “Želimo da se svi osjećaju sigurnima. Molim sve da ostanu sigurnima i otiđu kućama”, napisao je u tweetu.

Stigla i Nacionalna garda

Dodatan je pritisak na cijelu situaciju stavila i informacija da lokalna policija na svojim pancirnim košuljama nosi i kamere, a vjeruje se da su bile aktivirane i kamere na armaturi policijskih vozila. Policija je potom objavila da je zatražila istragu o tome. Sve se ovo događalo prije nego se jučer nastavilo suđenje Dereku Chauvinu, policajcu iz Minneapolisa optuženom za ubojstvo Georgea Floyda.

Sudnica u kojoj se proces održava udaljena je 16 km od mjesta gdje je sada ubijen Daunte Wright. John Harrington, komesar za javnu sigurnost Brooklyn Centera, rekao je kako će u grad stići još pripadnika Nacionalne garde kako bi održali sigurnost na ulicama tog gradića. Tim Walz, guverner Minnesote, rekao je da ‘pomno prati situaciju’ te se moli za Wrightovu obitelj.