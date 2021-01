U potresu u Indoneziji srušila se bolnica, poginulo majmanje 35 ljudi

U potresu magnitude 6,2 na indonezijskom otoku Sulawesiju poginulo je najmanje 35 ljudi a stotine su ozlijeđene u petak, a državna meteorološka agencija upozorava na opasnost od novih potresa, potencijalno dovoljno jakih da izazovu cunami, prenose agencije.

"Bolnica je uništena. Pod ruševinama ima pacijenata i osoblja, radimo na njihovu izvlačenju", rekao je za AFP Arianto, čelnik spasilačke ekipe u gradu Mamujuu, pogođenom potresom. Ocijenio je da je u ruševini zatrpano 10 do 20 ljudi, ali nije mogao potvrditi jesu li živi.

Potres u petak imao je epicentar 6 km sjeveroistočno od Majenea, na relativno maloj dubini 10 km, nešto prije 1.30 u noći u petak po mjesnom vremenu (četvrtak, 18.30 po srednjoeuropskom), zbog čega su tisuće stanovnika u panici pobjegle iz svojih domova na viša područja.

Najmanje 35 ljudi je poginulo, većina u Majeneu i u susjednom gradu Mamujuu, rekao je čelnik lokalne civilne zaštite Darno Majid, prenosi agencija dpa.

Safarudin Sanusi, glasnogovornik pokrajinske vlade Pazadnog Sulawesija, rekao je za Reuters da se očekuje da će u potrazi i spasilačkim naporima biti pronađeno još žrtava. Početne informacije indonezijske agencije za pomoć u katastrofama pokazuju da je u Majeneu ozlijeđeno 637 ljudi.

People look at the damaged governor of West Sulawesi province's office following an earthquake in Mamuju

Niz potresa izazvao je tri klizišta, oštetio mostove do regionalnih središta kao što je grad Makassar i oštetio više desetaka domova, dva hotela i ured pokrajinskog guvernera. U području je prekinuta opskrba električnom energijom.

Potres je potaknuo paniku među stanovnicima na zapadu Sulawesija koji su se sklonili na uzvisine. Otok je i 2018. pogodio potres u kojemu je bilo mrtvih. Nakon potresa otvorila su se klizišta, zapriječivši pristup jednoj od glavnih prometnica u pokrajini.

Glasnogovornik pokrajinske vlade Zapadnog Sulawesija Safaruddin rekao je da vlasti hitno moraju obnoviti telekomunikacijsku mrežu i popraviti nekoliko oštećenih mostova, kao i dostaviti šatore, osnovnu hranu i medicinske potrepštine.

Na video snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako stanovnici na motociklima odlaze na uzvisine. Na jednoj snimci vidi se kako ljudi golim rukama pokušavaju otkopati ruševine, pod kojima je ostalo zatrpano dijete.

Indonezijsko otočje je na pacifičkom "vatrenom prstenu", području snažne seizmičke aktivnosti.

U rujnu 2018. grad Palu na Sulawesiju pogodio je iznimno snažan potres magnitude 7,5, koji je prouzročio razoran cunami.

U toj je katastrofi poginulo i nestalo više od 4300 ljudi, a najmanje 170.000 je moralo napustiti svoj dom.