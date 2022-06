Rusija kasni s plaćanjem javnog duga. SAD Ukrajini šalje raketni sustav koji štiti i Bijelu kuću

Danas je 124. dan rata u Ukrajini. Rusi su jučer bombardirali stambenu zgradu i dječji vrtić u Kijevu, a u napadu je jedna osoba poginula te ih je nekoliko ozlijeđeno.

Tijek događaja:

9:31 - Velika Britanija pruža tehnologiju koja bi trebala osigurati da pšenica koju je Rusija ukrala Ukrajini ne dospije na svjetsko tržište, rekao je u ponedjeljak britanski ministar okoliša George Eustice.

Ruska invazija na Ukrajinu 24. veljače i blokada njezinih crnomorskih luka spriječili su tu zemlju, tradicionalno jednog od najvećih svjetskih proizvođača hrane, da izveze veći dio od više od 20 milijuna tona žitarica pohranjenih u njenim silosima.

Ankara je prošloga tjedna priopćila kako istražuje tvrdnje da je Rusija ukrala ukrajinsko žito i otpremila ga u neke zemlje, među kojima Tursku, ali je dodala da istrage do sada nisu pronašle ukradene pošiljke.

Rusija je ranije odbacila optužbe da je ukrala ukrajinsko žito.

„Rusija, čini se, krade nešto pšenice iz tih skladišta“, rekao je za Sky News Eustice, britanski ministar za okoliš, hranu i ruralna pitanja.

„Vlada Ujedinjenog Kraljevstva čini dostupnom tehnologiju koju posjeduje, a koja može ispitati porijeklo pšenice. Pritom surađujemo s drugim zemljama, uključujući Australiju, kako bismo osigurali da ukradena ukrajinska pšenica ne pronađe put do tržišta“, dodao je.

9:21 - 21-godišnjakinja i 57-godišnja žena poginule su u regiji Harkiv od posljedica ruskog granatiranja objavio je na Telegramu regionalni guverner Oleg Sinjehubov.

Osim toga, rekao je, preko noći je ruski projektil pogodio školsko dvorište, a još troje civila “zadobilo je eksplozivne ozljede”.

''Naše oružane snage nastavljaju uništavati okupatore na liniji dodira. U smjeru Harkiva, osvajači su napali u smjeru Dementiivka i Pitomnik, pretrpjeli gubitke i povukli se. Na području Izjuma neprijatelj ne prestaje s pokušajima napredovanja. Naši branitelji pružaju otpor, uništavaju ljudstvo i oklopna vozila okupatora'', napisao je.

Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

9:08 - Još jedna dužnosnica koja je surađivala s ruskom okupacijom Hersona bila je meta pokušaja atentata.

Ruska državna novinska agencija TASS objavila je da je automobil Irine Makhneve dignut u zrak u gradu Kahovka.

TASS je rekao da je Makhneva "zadužena za pitanja obrazovanja i kulture u novoj administraciji".

Pisalo je da nije ozlijeđena.

"Eksplozivna naprava je eksplodirala ranije nego što je planirano, što joj je spasilo život", rekao je TASS, citirajući regionalnu policijsku upravu u Hersonu.

8:11 - Američki predsjednik Joe Biden i drugi svjetski čelnici, okupljeni u Bavarskim Alpama, u ponedjeljak će saslušati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog dok razmišljaju o sljedećoj fazi teškog rata njegove zemlje s Rusijom.

Sukob u Rusiji bio je fokus summita G7 .

Čelnici su se odlučili na nove korake za izolaciju ruskog gospodarstva, uključujući zabranu novog uvoza ruskog zlata, i obećavaju potporu Zelenskom dok njegova zemlja pati od zastoja na istoku.

Na dnevnom redu su i druge važne teme, uključujući novi napor da se suprotstavi kineskim infrastrukturnim ulaganjima u svijet u razvoju koji su proširili utjecaj Pekinga na cijeli svijet.

.7:43 - Sukob u Ukrajini nastavit će dominirati dnevnim redom u ponedjeljak, drugoga dana trodnevnog summita čelnika G7 u južnoj Njemačkoj, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pridružit će se razgovorima putem video veze.

Čelnici Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Država okupili su se u nedjelju u bavarskom ljetovalištu - dvorcu Elmau - s ciljem da zajedno pojačaju pritisak na Rusiju kako bi povukla svoje trupe iz Ukrajine te da ublaže negativne posljedice rata.

Čelnici G7 već su iskoristili samit kao forum za najavu zabrane uvoza ruskog zlata i zajedničke infrastrukturne inicijative za suprotstavljanje kineskom utjecaju u zemljama u razvoju. U tijeku su i razgovori o mogućem ograničavanju cijene nafte. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel također su sudjelovali u raspravama u nedjelju.

Glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres, trebao bi se pridružiti skupini putem video veze kako bi potaknuo pitanje prehrambene kkrize nastale kao rezultat ruskog rata u Ukrajini koji traje već više od četiri mjeseca. Sukob sprječava da žito napusti luke u zemlji te poskupljuje hranu diljem svijeta, a stručnjaci i grupe za pomoć upozoravaju na mogućnost gladi u dijelovima Afrike i drugdje.

7:30 - Predsjednik SAD-a Joe Biden danas bi trebao objaviti da SAD, u sklopu najnovijeg paketa vojne pomoći, šalje Ukrajini napredni raketni sustav zemlja-zrak. SAD navodno kupuje NASAMS, norveški protuzračni sustav, kako bi osigurao obranu srednjeg i dugog dometa. Isti sustav koristi se za zaštitu Bijele kuće i američkoga Kapitola u Washingtonu.

6:20 - Prvi puta od 1918. godine Rusija nije platila svoj javni dug. Naime, u nedjelju je isteklo razdoblje odgode plaćanja 100 milijuna dolara kamate što znači da Rusija nije platila svoj dug. Iz Moskve kažu pak da imaju novca za plaćanje svojih obveza, ali su zbog sankcija Zapada prisiljeni na neplaćanje.

6:00 - U napadu na Kijev ozlijeđena je i jedna sedmogodišnja djevojčica, inače državljanka Rusije.

- Njezina majka je isto ranjena. Samo da se zna, ona je državljanka Rusije. Nije bila ugrožena u našoj državi, bila je potpuno sigurna dok Rusija nije odlučila da su svi neprijatelji za njih, od žena, djece, dječjih vrtića, stambenih zgrada, bolnica... - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

5:00 - Ruski vojnici usmjeravaju svoje napade na grad Lisičansk, nakon što su prethodno zauzeli njegov susjedni grad Sjeverodoneck preko rijeke Sjeverni Donjeck. Ruske snage koristile su topništvo kako bi blokirale pristup gradu s juga, tvrdi glavni stožer ukrajinske vojske. Civilna i vojna infrastruktura također je pogođena, navodi se u izvješću, ali se to nije moglo neovisno provjeriti. Ukrajinski vojnici sada kontroliraju samo Lisičansk u regiji Luhansk, no ruski vojnici već su napredovali do predgrađa tog grada.

