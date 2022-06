Procurile fotografije opuštenih čelnika: 'Moramo ostati zajedno. Rusija provodi igre gladi!'

Skupina G7, čiji su se čelnici u nedjelju okupili na samitu u Bavarskoj, i NATO savez moraju "ostati zajedno" po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, ocijenili su američki predsjednik Joe Biden i britanski premijer Boris Johnson.

Čelnici Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a, sedam industrijski najrazvijenih zemalja svijeta, stigli su danas na samit G7 koji se održava u bavarskim Alpama.

"Moramo ostati zajedno", kazao je Biden na samom početku susreta s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom.

Po njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je od samog početka računao da će doći do raskola između u NATO-u i G7, ali da se to neće desiti.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS German Chancellor Olaf Scholz welcomes U.S. President Joe Biden ahead of their meeting on the day of G7 leaders summit at Bavaria's Schloss Elmau castle, near Garmisch-Partenkirchen, Germany June 26, 2022. REUTERS/Leonhard Foeger/Pool Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

"Mislim da ovo možemo prebroditi i izaći jači", rekao je Biden aludirajući na zajednički odgovor zemalja članica NATO-a i G7 na rusku invaziju.

Britanski premijer Johnson je pred početak samita također istaknuo važnost da Zapad zadrži jedinstvo prema Rusiji. Smatra da svjetski čelnici moraju prepoznati i priznati cijenu podržavanja Ukrajine, uključujući i porast cijena energenata i hrane, ali i shvatiti da bi platili puno veću cijenu ako bi omogućili Rusiji da pobijedi.

"Kada bi ustuknuli, kada bi dozvolili Putinu da odcijepi velike dijelove Ukrajine i nastavi s osvajanjem ta bi cijena bila puno, puno veća. Svi to ovdje razumiju", ocijenio je Johnson.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS Bavaria's Schloss Elmau castle, where German Chancellor Olaf Scholz hosts the G7 leaders summit, is seen, near Garmisch-Partenkirchen, Germany, June 26, 2022. REUTERS/Leonhard Foeger Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Sastanak na vrhu G7 odvija se u zamku Elmauu u podnožju najviše njemačke planine Zugspitzea. Na istom je mjestu Njemačka ugostila čelnike G7 kad je posljednji put bila domaćin, 2015. godine. Tada je sastankom dominirala ruska aneksija Krima. Fotografije pokazuju da su čelnici dobro raspoloženi

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je uoči početka skupa G7 da Rusija provodi "igre gladi", rekavši da je Kremlj jedini odgovoran za globalnu krizu hrane zbog čega pate najsiromašnije zemlje i domaćinstva s niskim prihodima. Michel je rekao da Kremlj koristi "hranu kao tiho oružje rata".

Rusija "blokira luke, napada poljoprivrednu infrastrukturu, pretvara žitna polja u ratna polja", dodao je.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron walk at a welcome ceremony ahead of G7 leaders summit at Bavaria's Schloss Elmau castle, near Garmisch-Partenkirchen, Germany June 26, 2022. REUTERS/Leonhard Foeger/Pool Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

"Vrijeme ističe i EU radi na alternativama za ukrajinske poljoprivredne proizvode", istaknuo je Michel.

Podsjetimo, Velika Britanija, Sjedinjene Države, Kanada i Japan zabranit će uvoz zlata iz Rusije kao dio novih sankcija nametnutih zbog ruske invazije na Ukrajinu, objavio je u nedjelju Downing Street, prvog dana samita G7 u Njemačkoj. "Te mjere pogodit će izravno ruske oligarhe i napasti srce Putinovog ratnog stroja", rekao je britanski premijer Boris Johnson.

