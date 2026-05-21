Tko je Kolumbijac Alex Saab bivši ministar industrije Venezuele koji je izručen SAD-u - i to po drugi put

Bivši venezuelski ministar industrije Alex Saab, bliski saveznik svrgnutog predsjednika Nicolasa Madura, izručen je u Sjedinjene Države u subotu, 16. svibnja, rekli su venezuelski dužnosnici. Saab se tako vraća u američki pritvor, a nakon što je iz njega izvučen 2023. u razmjeni zarobljenika s Venezuelom.



„Mjera deportacije donesena je s obzirom na činjenicu da je spomenuti kolumbijski državljanin umiješan u počinjenje raznih zločina u Sjedinjenim Američkim Državama, što je javno, dobro poznato i prijavljeno“, navodi se u izjavi venezuelske imigracijske uprave koji su ga, kažu, protjerali, a ne izručili.