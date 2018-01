'U najnovijoj izjavi Junckera vidim jednu vrlo veliku opasnost'

Ako članice EU ne budu zainteresirane za ono što se događa između Hrvatske i Slovenije, tada u pitanje dolazi i ulazak Hrvatske u schengenski prostor, istaknuo je europarlamentarac Ivan Jakovčić (IDS/ALDE) komentirajući izjavu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da „hrvatsko-slovenski granični spor nikoga drugog u Europi ne zanima i da nitko ne zna o čemu je zapravo riječ.“

"Europska komisija još se jednom pozicionirala i dobro je da želi pružiti usluge Hrvatskoj i Sloveniji u pronalaženju konačnog bilateralnog rješenja. Mislim da na to treba gledati pozitivno", kazao je Jakovčić.

Međutim, kako je naglasio, "s druge strane u ovoj najnovijoj izjavi Junckera vidim jednu vrlo veliku opasnost, a to je njegova rečenica da u biti taj problem nikoga ne zanima. To je nešto što je vrlo opasno jer to znači da Hrvatska i Slovenija ostaju same. U tom kontekstu to sigurno neće biti dobro. Ako nitko u EU ne razumije srž hrvatsko-slovenskog spora, to znači da Hrvatska nije svojim europskim partnerima dovoljno dobro objasnila svoje pozicije oko arbitraže.“

"Ako zemlje članice ne budu zainteresirane za ono što se događa između Hrvatske i Slovenije, postoji opasnost da u pitanje dođe i cijeli naš sustav ulaska u schengenski prostor što je, naravno, za nas od suštinske važnosti kao zemlju. S druge strane imamo i jasan problem dolaska turističke sezone koja je operativni problem", upozorio je Jakovčić.

"Ako ćemo imati kaos u Savudrijskoj vali, kao što neke nevladine udruge najavljuju, onda ćemo imati kaos i u europskim medijima – a to sigurno nije na dobrobit Hrvatske. Nastavi li se ignoriranje čitave ove situacije od EU i prepuštanje medijima i nevladinim udrugama te, na kraju krajeva, samo Hrvatskoj i Sloveniji, sigurno je da rješenja neće biti, a problema će biti napretek", zaključio je europarlamentarac.