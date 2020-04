U jeku krize koronavirusa slavonska općina objavila natječaj za kupnju električnog automobila

U jeku gospodarske krize zbog koronavirusa kad se najavljuju velike uštede na državnoj i lokalnoj razini, općina Semeljci u Osječko-baranjskoj-županiji objavila je natječaj za kupnju električnog automobila vrijednog 220.000 kuna. Rok za dostavu ponuda je 28. travanja, a osobno vozilo treba imati među ostalim električni motor minimlane snage 100 kW-a , pet sjedećih mjesta i isto toliko vrata, automatski klima uređaj, navigacijski sustav, grijana prednja sjedala....

Načelnik Semeljaca Grga Lončarević (HSS) pak tvrdi da će taj natječaj biti poništen, a da je objavljen sad zbog ugovora kojeg je njegova općina potpisala s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Lončarević naime objašnjava da je općina za nabavku električnog automobila dobila 80.000 kuna poticaja od Fonda i da se obvezala u roku godinu nabaviti to vozilo. Ugovor su, veli, potpisali u srpnju 2019.

Prvi općinski automobil

Ne znam hoće li ti rokovi biti prolongirani, što će odlučiti u Fondu. No natječaj ćemo morati poništiti ako ostane ovakva situacija. Vjerojatno će biti produženje rokova – kaže Lončarević, koji kaže da se nije savjetovao s Fondom oko natječaja za nabavu električnog vozila i produženja rokova. No napominje da bi to bilo prvo vozilo u vlasništvu općine Semeljci i da su već izgradili punionicu za električne automobile, koja je također financirana sredstvima Fonda.

Kako se navodi na web stranici općine Semeljci, Lončarević je na listi HSS-a za Lokalne izbore 2001. godine kao nositelj liste izabran sam za načelnika općine Semeljci i od tada obnaša svoj četvrti mandat na dužnosti općinskog načelnika općine. Proračun Semeljaca za ovu godinu tešak je pak 29,3 milijuna kuna, s time da predviđeni manjak iznosi šest milijuna kuna.

Lončarević je inače, prema imovinskoj kartici, vlasnik automobila Chevrolet Cruz iz 2015. vrijednog 30.000 kuna te Opela Moka iz 2019. vrijednog 100.000 kuna.

Fond već donio odluku o produženju rokova

U Fondu su nam pak potvridli da svi korisnici njihovih sredstava sukladno Ugovoru imaju rok od godine dana za realizaciju projekta nabavke električnog vozila. No navode i da je Fond s obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom koronavirusa, još 19. ožujka donio Odluku kojom se svim korisnicima ugovorni rokovi automatski produljuju za daljnjih šest mjeseci.

- Većina ugovora sklapana je tijekom ljeta pa bi se ovom odlukom rok odgodio otprilike do kraja godine – naravno, to ovisi o točnom datumu sklapanja pojedinog ugovora. Odluku o produljenju smo objavili na našim stranicama te je mailom poslali svim korisnicima koji su nas kontaktirali vezano za isto – kažu u Fondu. Dodaju da iz dana u dan aktivno prate situaciju i prilagođavaju rad novonastalim okolnostima te da na internetskoj stranici Fonda objavljuju sve relevantne informacije. Cilj ima je, navode, korisnicima sredstava, ali i obveznicima plaćanja, maksimalno izići u susret, u skladu s mogućnostima.

Kad je riječ o iskorištenosti dodijeljenih sredstava za kupnju električnih vozila, od ukupno dodijeljenih 34,5 milijuna kuna, u Fondu kažu da su trenutno na oko 45 posto isplaćenih bespovratnih sredstava, i kad je riječ o građanima i kad je riječ o pravnim osobama.