Češnjak, alkohol i vruća kupka protiv koronavirusa? Evo sto kaže Svjetska zdravstvena organizacija

Je li češnjak dobra prevencija protiv zaraze novim koronavirusom? Štiti li nas konzumacija alkohola protiv bolesti? Pomaže li vrući tuš da se ne zarazimo? Odgovori na sva pitanja su "ne".

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sakupila je najčešće mitove oko zaštite protiv bolesti Covid -19 koje kolaju svijetom i objasnila zašto su - prema do sada potvrđenim spoznajama u istraživanju novog virusa - ti navodi netočni, ali i opasni. Kao najvažnije mjere zaštite preporučuje temeljito i često pranje ruku sapunom i vodom ili sredstvom na bazi alkohola te držanje socijalne distance.

1. Obolijevaju li samo stariji?

Ne. Obolijevaju svi. Osobe svih dobnih skupina mogu se zaraziti novim koronavirusom (2019-nCoV). Čini se da su starije osobe i ljudi s postojećim medicinskim stanjima, poput astme, dijabetesa, i srčanih bolesti, podložniji težem obliku bolesti. WHO savjetuje pripadnicima svih dobnih skupina da poduzmu korake kako bi se zaštitili od virusa.

2. Može li češnjak spriječiti infekciju koronavirusom?

Ne. Češnjak je zdrava namirnica i ima neke antimikrobna svojstva, ali nema dokaza da je u ovoj epidemiji češnjak pomogao ljudima da se ne zaraze.

3. Konzumacija alkohola štiti od bolesti Covid-19.

Ne. Alkoholna pića ne štite i mogu biti opasna. Česta ili pretjerana konzumacija alkohola može povećati rizik od zdravstvenih problema.

4. Izlaganje suncu ili temperaturama većim od 25 ° C sprječava koronavirusnu bolest (Covid-19).

Ne. Možete uhvatiti Covid-19 bez obzira na sunčano ili vruće vrijeme. Zemlje s vrućim vremenom prijavile su slučajeve Covida-19. Najbolji način zaštite je često i temeljito pranje ruku sapunom i vodom i izbjegavanje doticanja lica, kao i mjere socijalne distance.

5. Je li vruća kupka korisna za zaštitu od infekcije?

Ne, vruća kupka neće spriječiti zarazu. Tjelesna temperatura ostaje oko 36,5 ° C do 37 ° C, bez obzira na temperaturu kupke ili tuša. Zapravo, kupanje i tuširanje ekstremno vrućom vodom može biti štetno, jer vas može izazvati opekline.

6. Virus se ne širi na područjima s visokom temperaturom i vlagom u zraku.

Prema dosadašnjim dokazima koronavirus se širi u svim područjima, uključujući i ona s vrućom i vlažnom klimom.

7. Nemate virus ako možete zadržati dah 10 sekundi ili dulje bez da zakašljete.

Ne. Zadržavanje daha bez kašljanja ili osjećaja nelagode ne znači da nemate koronavirus ili bilo kuju drugu plućnu bolest. Virus se potvrđuje laboratorijskim testovima, a ne vježbama disanja.

8. Hladno vrijeme i snijeg ubijaju novi koronavirus.

Nema razloga vjerovati da hladno vrijeme može ubiti novi koronavirus ili druge bolesti. Normalna temperatura ljudskog tijela ostaje oko 36,5 ° C do 37 ° C, neovisno o vanjskoj temperaturi ili vremenskim prilikama.

9. Može li raspršivaje alkohola ili klora po cijelom tijelu ubiti novi koronavirus?

Ne. Raspršivanje alkohola ili klora po cijelom tijelu neće ubiti viruse koji su već ušli u tijelo. Prskanje takvih tvari može biti štetno za odjeću ili za sluznicu. Alkohol i klor mogu biti korisni za dezinfekciju površina, ali treba ih koristiti u skladu s odgovarajućim preporukama.

10. Može li ultraljubičasta svjetiljka za dezinfekciju ubiti novi koronavirus?

UV žarulje ne smiju se koristiti za sterilizaciju ruku ili drugih dijelova kože jer UV zračenje može izazvati iritaciju kože.

11. Jednom kad se zarazite, virus zauvijek ostane u organizmu.

Ne. Zaraza ne znači da ćete virus nositi cijeli život, većina zaraženih se oporavi, a virus eliminira iz tijela.

12. Može li redovito ispiranje nosa fiziološkom otopinom pomoći u sprečavanju infekcije novim koronavirusom?

Ne. Nema dokaza da redovito ispiranje nosa fiziološkom otopinom štiti od infekcije novim koronavirusom. Postoji nekoliko ograničenih dokaza da redovito ispiranje nosa fiziološkom otopinom može pomoći u bržem oporavku od prehlade. Međutim, redovito ispiranje nosa nije pokazalo da sprječava respiratorne infekcije.

13. Komarci mogu prenijeti virus.

Do danas nema podataka niti dokaza koji bi sugerirali da bi novi koronavirus mogli prenijeti komarci. Novi koronavirus je respiratorni virus koji se širi prvenstveno kapljicama koje nastaju kada zaražena osoba kašlje ili kiše, kapljicama sline ili iscjetkom iz nosa. Da biste se zaštitili, perite ruke i izbjegavajte bliski kontakt sa svima koji kašlju i kišu.

14. Sušila za ruke su učinkovita u uništavanju novog koronavirusa.

Ne. Sušila za ruke nisu učinkovita u uništavanju 2019-nCoV. Da biste se zaštitili od novog koronavirusa, ruke treba često prati sapunom i vodom ili sredstvima na bazi alkohola i potom ih temeljito osušiti.

15. Temperaturni skeneri su učinkoviti u otkrivanju ljudi zaraženih novim koronavirusom.

Skeneri su učinkoviti su u otkrivanju ljudi koji su razvili vrućicu, odnosno imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kako zbog drugih razloga, tako i zbog zaraze novim koronavirusom. Međutim, oni ne mogu detektirati zaražene koji još nisu razvili simptome, među kojima je i povišena temperatura. Simptomi se pojavljuju nakon dva do deset dana od zaraze.

16. Treba li nositi zaštitne maske?

Svjetska zdravstvena organizacija i dalje smatra da maske trebaju nositi zaraženi, kako ne bi zarazili ostale, i oni koji brinu o njima, ali je prije nekoliko dana objavila kako podržavaju odluku svake države da odluči hoće li građanima naložiti nošenje maski.

- Svakako možemo vidjeti okolnosti u kojima uporaba maski na razini zajednice može pomoći u sveobuhvatnom odgovoru na ovu bolest. Podržavat ćemo vlade u donošenju tih odluka na temelju situacije u kojoj se nalaze u pogledu prijenosa i resursa koji im stoje na raspolaganju - kazao je Mike Ryan iz WHO-a. Nošenje maski, kazao je, treba promatrati u kontekstu da se time izbjegava da zaražena osoba prenese virus na druge, a ne u kontekstu zdrave osobe koja se tako štiti od virusa.

